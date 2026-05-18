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“Ella es floja y cuando tú eres así y te sientas en un panel a robar, eso se nota”

“Ella debería regresarle el dinero a Chilevisión de todo lo que le ha pagado”, comentó Adriana Barrientos.

Nicolás Lara Córdova

“Ella es floja y cuando tú eres así y te sientas en un panel a robar, eso se nota”

Adriana Barrientos fue protagonista de un nuevo conflicto en la farándula, luego de que en el más reciente capítulo de Zona de Estrellas criticara a Francisca Merino

La panelista del programa de Zona Latina fue consultada por su reacción durante una nota emitida sobre la participación de Merino en Primer Plano.

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“¿Sabes lo que le pasa? Es floja. Entonces, cuando tú eres floja y te sientas en un panel de farándula a robar, eso en pantalla se nota. Y lo que hace la ‘Pancha’ Merino en ese programa, desde que está en ese programa, es robar”, comentó.

“Ella debería regresarle el dinero a Chilevisión de todo lo que le ha pagado. Yo no he visto ningún capítulo donde haya podido decir que es un aporte, porque cada vez que veo ese programa, la Francisca García-Huidobro, como animadora, aporta información”, agregó.

Durante la tarde de este lunes, el programa Que te lo digo se comunicó con Francisca Merino para conocer su opinión sobre los dichos de la ‘Leona’.

“Me da lo mismo lo que opine Adriana, ni nadie. Llevo 30 años trabajando en distintos formatos. Ella lo dice porque quiere ser parte de Primer Plano. Le encantaría”, respondió Francisca Merino.

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