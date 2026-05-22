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Tras video de ratones en U. de Chile: Metro refuerza monitoreo y sanitización en estación

Usuarios reportaron la presencia de roedores en la estación de Línea 3. La empresa informó medidas de control y monitoreo.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Usuarios de Metro de Santiago reportaron la presencia de ratones en la estación Universidad de Chile, específicamente en el sector correspondiente a la Línea 3, situación que generó preocupación entre pasajeros y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

A través de un video difundido por usuarios, se observa la presencia de los ejemplares al interior de la estación, lo que abrió dudas sobre las condiciones de higiene y control de plagas en uno de los puntos de mayor flujo del transporte público capitalino.

Metro refuerza control de plagas en Universidad de Chile

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Tras conocerse el registro, Metro de Santiago entregó una respuesta oficial y aseguró que sus equipos activaron medidas especiales en la estación afectada.

“Luego de la situación registrada en estación Universidad de Chile L3, nuestros equipos de control de plagas reforzaron los trabajos de sanitización, monitoreo y revisión en distintos puntos de la estación”, indicó la empresa.

La compañía también afirmó que continuará con labores preventivas para resguardar las condiciones del servicio. “Seguimos trabajando para mejorar la experiencia de viaje de todos”, agregó.

La estación Universidad de Chile es una de las más relevantes de la red, debido a su conexión con el centro de Santiago y su alto tránsito diario de pasajeros. Por eso, el registro generó amplios comentarios entre usuarios que pidieron reforzar las fiscalizaciones sanitarias.

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