Iván Aróstica tras violento turbazo que dejó un muerto: “Eran ellos o mi gente”

El expresidente y exministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, habló tras el violento turbazo que afectó a su vivienda en San Miguel, hecho que terminó con un asaltante muerto, heridos y detenidos.

El exintegrante del TC aseguró que la inseguridad llegó a un punto límite y agradeció el trabajo de las autoridades, policías, Fiscalía y municipio.

“Ya no puede continuar esta situación de inseguridad en que estamos sumidos todos los chilenos. Aquí no tiene distinción de que este es una exautoridad, le puede pasar a cualquiera”, afirmó Aróstica, quien resultó herido durante el ataque, al igual que uno de sus hijos.

“No era un turbazo de gente necesitada”

El exministro relató que el grupo actuó con un nivel de organización y violencia que, a su juicio, supera un robo común. “Hay que asumir ya que hay gente que tiene armamento de distinto calibre”, señaló.

En esa línea, sostuvo que lo ocurrido parecía una acción planificada. “Una operación casi se comando (...)o sea, ya no es un turbazo de gente necesitada”, dijo.

Aróstica también entregó detalles del enfrentamiento. Según su relato, los delincuentes habrían disparado desde distintas direcciones. “Calculo yo que hay tres armas de parte de ellos, porque yo recibí fuego desde tres direcciones”, indicó.

El exministro precisó que se defendió con un arma y que, durante el forcejeo, logró quitarle otra a uno de los atacantes. “Yo me defendí con un arma. Lo que pasa es que me robaron otra y yo se la logré quitar al delincuente”, explicó.

Pese al desenlace fatal, Aróstica aseguró que no se siente orgulloso por la muerte del asaltante. “Lo lamento, lo lamento. Pero eran ellos o mi gente”, sostuvo.

También afirmó que no tiene miedo, aunque pedirá protección. “Cuando uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia”, cerró.