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Seguridad en Chile: más de la mitad de niños no se siente seguro en su barrio, según estudio

Un levantamiento de World Vision alerta por violencia, drogas, balaceras y deterioro de espacios públicos que afectan a la niñez.

Juan Castillo

cuidado menores - niños - mejor niñez

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El 51,6% de niños, niñas y adolescentes en Chile aseguró que nunca o solo a veces se siente seguro en su propio barrio, según un levantamiento realizado por World Vision Chile en comunas de alta vulnerabilidad del país.

El estudio fue desarrollado entre octubre y diciembre de 2025, mediante 405 encuestas y grupos focales en Cerro Navia, Alto Hospicio, Coronel y Temuco.

Entre las principales preocupaciones aparecen la violencia en espacios públicos, el consumo de drogas, los robos, las balaceras y el deterioro urbano.

Plazas y calles dejan de ser espacios seguros para la niñez

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Uno de los puntos que más inquieta al organismo es que plazas, calles y espacios comunitarios están dejando de ser percibidos como lugares seguros para jugar, descansar o participar. En el estudio, algunos niños señalaron: “No nos sentimos seguros en las plazas ni en las calles cerca de la casa”.

Además, los participantes plantearon la necesidad de recuperar espacios de encuentro. “Necesitamos más espacios para jugar, descansar y sentirnos tranquilos”, fue otra de las frases recogidas en el levantamiento.

El informe también muestra que el hogar y la escuela siguen siendo los espacios más seguros para la niñez, con menciones de 81% y 78%, respectivamente. Sin embargo, advierte tensiones crecientes en esos entornos.

Otro dato relevante es que 1 de cada 2 niños nunca ha recibido talleres o información sobre protección y denuncia, mientras que un 36,37% no siempre sabe dónde acudir ante una vulneración o problema de seguridad.

La directora ejecutiva de World Vision, Martha Yaneth Rodríguez, advirtió que el problema va más allá de la delincuencia. “Lo preocupante es que niños y niñas crecen normalizando vivir con miedo, violencia y consumo de drogas en sus barrios”, señaló.

La organización concluye que la inseguridad barrial impacta la salud mental, la vida comunitaria y las oportunidades de desarrollo de la infancia. Por eso, plantea la necesidad de más seguridad en espacios públicos, programas deportivos accesibles, participación real y apoyo psicológico.

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