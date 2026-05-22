Luego del 21 de mayo: cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en 2026

Este jueves 21 de mayo, en el Día de las Glorias Navales, se concretó el último feriado del mes. En dicha jornada, muchos trabajadores aprovecharon de hacer “sándwich” tomándose el viernes libre y logrando así un fin de semana largo.

La jornada se trató de un feriado normal, no irrenunciable, por lo que el comercio pudo funcionar de manera normal durante todo el jueves.

Ahora, probablemente lo que muchos se preguntan y esperan con ansias es saber: ¿Cuándo será el próximo feriado en Chile?

Estos son los próximos feriados en Chile

Para el siguiente feriado no habrá que esperar tanto, ya que serpa el próximo 21 de junio, en el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. No obstante, cae día domingo.

Por lo tanto, el próximo día feriado que cae día hábil es el 29 de junio , jornada en que se conmemora San Pedro y San Pablo. Dicho día es lunes, por lo tanto, corresponde a un fin de semana largo desde el viernes 27 al lunes 29 de junio.

A continuación, todos los feriados que le quedan al 2026: