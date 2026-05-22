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Hasta 60 mm de lluvia confirmada: ¿Qué regiones de Chile tendrán precipitaciones desde este domingo?

Según el pronóstico del tiempo, el cierre de la semana estará marcado por el agua en varios sectores del país. Revisa aquí todos los detalles.

Javier Méndez

Hasta 60 mm de lluvia confirmada: ¿Qué regiones de Chile tendrán precipitaciones desde este domingo?

Hasta 60 mm de lluvia confirmada: ¿Qué regiones de Chile tendrán precipitaciones desde este domingo? / Pablo Ovalle Isasmendi

La lluvia volverá a tomar protagonismo en Chile este domingo 24 de mayo, con precipitaciones que aparecerán en varias regiones desde la zona centro-norte hacia el sur.

Según el pronóstico más reciente de Meteored, el escenario partirá con chubascos leves y dispersos en sectores que van desde la Región de Valparaíso hasta la Patagonia.

Eso sí, la probabilidad más alta se concentra desde Ñuble hacia el sur y en la zona austral.

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El mismo reporte indica que durante la jornada dominical las nubes estarán presentes desde la Región de Coquimbo al sur, pero no todas las zonas recibirán agua con la misma intensidad.

Para el sábado ya existe opción de lloviznas entre Maule y Los Lagos, mientras que el domingo el sistema ganará algo más de fuerza y dejará chubascos en una franja más amplia.

Lluvia en Chile: Lo más fuerte llegaría desde la noche del lunes

Aunque la lluvia arranca el domingo, el evento más relevante se ve desde la tarde-noche del lunes 25, cuando un ciclón extratropical frente a la Patagonia norte ayude a organizar un frente más activo.

Ahí se esperan precipitaciones más intensas en sectores del sur y de la Patagonia, con acumulados que, en las primeras estimaciones, podrían moverse entre 30 y 60 milímetros en las zonas más favorecidas.

De acuerdo con esa proyección, las lluvias más importantes entre martes 26 y miércoles 27 deberían concentrarse entre la Región de O’Higgins y el norte de Aysén.

En tanto, en el “borde norte” del sistema podría caer algunos chubascos en sectores de la Región Metropolita y Valparaíso durante la tarde y noche del miércoles.

Por lo demás, el paso del frente también podría dejar nieve en zonas cordilleranas del centro y sur.

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