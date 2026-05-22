Subsecretario Pavez tras nuevo consejo de gabinete: “Las prioridades no se han movido ni un milímetro”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó detalles del cuarto Consejo de Gabinete encabezado por el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de Cerro Castillo, instancia marcada por la preparación de la Cuenta Pública del próximo 1 de junio y la definición de una nueva etapa del Gobierno.

La autoridad afirmó que el encuentro buscó evaluar la marcha de la administración y proyectar sus principales prioridades. “El presidente nos ha reforzado el carácter de este gobierno de emergencia”, sostuvo.

Además, el subsecretario aseguró que La Moneda busca dar un “segundo impulso” a su agenda, pero sin modificar el eje central del programa: seguridad, reconstrucción, reordenamiento migratorio y crecimiento económico.

“Las prioridades no se han movido ni un milímetro”, afirmó Pavez, recalcando que esos objetivos fueron definidos desde el triunfo presidencial y seguirán marcando la nueva etapa del Ejecutivo.

Gobierno mira al Senado y defiende agenda de seguridad

Pavez destacó especialmente el avance de la Ley de Reconstrucción, luego de que el proyecto superara su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. “No recuerdo que proyectos emblemáticos hayan tenido un trámite constitucional, incluyendo un acuerdo, con dos meses y 11 días desde la instalación del gobierno”, señaló.

Sobre el segundo trámite en el Senado, el subsecretario aseguró que el Ejecutivo buscará espacios de diálogo, e insistió en que el proyecto es necesario para financiar la reconstrucción, reducir carga tributaria y entregar certezas a inversionistas. “Chile necesita este proyecto de ley”, remarcó.

Consultado por el plan de seguridad, Pavez sostuvo que el trabajo ya tiene resultados concretos. “En materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast”, dijo, mencionando incautaciones de droga, contrabando y operativos con más de 7.000 detenidos.

Finalmente, respondió al requerimiento de Colombia sobre garantías judiciales para Dayonis Orozco, investigado por los crímenes de Ronald Ojeda y del teniente Emmanuel Sánchez. “Chile es ejemplar”, aseguró, al defender que el país ofrece garantías de juicio justo y debido proceso.