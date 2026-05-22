El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, cuestionó en ADN Hoy la tramitación de la Ley de Reconstrucción impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, y advirtió que el Senado debe abrir un “debate más amplio, técnico y con datos sobre la mesa”.

El parlamentario sostuvo que la posibilidad de avanzar dependerá de la disposición del Ejecutivo a modificar aspectos centrales del proyecto.

“Si ellos van a querer legislar a matacaballos y continuar con esta locura, pueden aprobar esto por uno o por dos votos”, señaló.

Luego añadió que, si La Moneda busca un debate razonable, “van a tener que calmar su ansiedad, calmar esta locura, y entrar a razonar con datos sobre la mesa”.

“No solamente para el bien de las grandes empresas”

El senador planteó que el oficialismo podría aprobar algunos puntos por una mayoría estrecha, pero advirtió que una reforma estructural requiere mayor legitimidad política. “Pueden aprobar esto por uno o por dos votos, pero en el Senado, si quieren tener un debate razonable, un debate con datos, con evidencia encima de la mesa, van a tener que calmar su ansiedad”, insistió.

Ibáñez afirmó que la oposición está disponible para avanzar en medidas que, a su juicio, tengan impacto positivo en el país. “Aquí lo que estamos disponibles a avanzar es algo que sea para el bien de Chile, no solamente para el bien de las grandes empresas”, señaló.

Uno de los puntos más cuestionados por el parlamentario es la rebaja del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria. Según dijo, el proyecto tendría efectos estructurales sobre la matriz económica y tributaria. “Estamos hablando de una reforma que va a refundar las bases estructurales de la matriz tributaria, de la economía, con normas muy privatizadoras”, afirmó.

El senador también advirtió que aprobar cambios de ese calibre por uno o dos votos podría abrir un ciclo de reformas y contrarreformas. “Eso no va a sostenerse en el tiempo. Solamente va a invitarnos a generar un loop de reformas tributarias en lo sucesivo, y eso no le hace bien ni a la inversión ni a los empresarios”, planteó.

En esa línea, llamó al Gobierno a buscar un acuerdo transversal. “Nosotros lo que estamos proponiendo es un acuerdo amplio, y para eso tiene que sentarse a dialogar en serio con todos los sectores políticos, no solamente para la foto”, sostuvo.

Compensaciones, Senado y plazos de la reforma

Ibáñez apuntó al impacto fiscal que, según la oposición, podría generar la rebaja tributaria. “Si tú tienes 4.000 millones de dólares que vas a dejar de percibir, ese finalmente va a terminar siendo la razón por la cual vas a tener hospitales públicos con recortes, becas deportivas en los municipios sin entregar, déficit en materia educacional”, afirmó.

El parlamentario dijo que el Frente Amplio no está disponible para respaldar una reforma sin compensaciones. “Desde ya le cerramos la puerta al Gobierno y votamos en contra”, sostuvo, si no se incorporan mecanismos como un impuesto a altos patrimonios u otras fórmulas que eviten afectar la recaudación.

Respecto a la estrategia del Ejecutivo de negociar voto a voto en el Senado, Ibáñez aseguró que la oposición llegará cohesionada. “Yo no creo que haya división en esto el día de mañana, y si es que el Gobierno pretende apostar a pasar su proyecto por una eventual división en el progresismo, le va a ir mal”, advirtió.

También rechazó una tramitación acelerada. “No puede pasar la imposición que ocurrió en la Cámara de Diputados”, dijo, señalando que el proyecto debería revisarse en comisiones como Hacienda, Trabajo, Economía y Medio Ambiente.

Finalmente, el senador descartó que la reforma pueda salir del Senado en junio, como ha deslizado el Ejecutivo. “Con mucho respeto, va a tener que calmarse el ministro Quiroz, porque si quiere legislar a matacaballo y aprobar esto por un voto, eso no es seguridad económica ni social en el futuro”, afirmó.

Luego cerró con una advertencia sobre los plazos: “Es imposible en tres semanas sacar un proyecto de forma responsable, siendo una reforma, una refundación estructural de la paz económica en Chile”.