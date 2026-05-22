Ni streaming ni redes la apagaron: la radio mantiene alto alcance en plena era digital

La radio lineal sigue teniendo un lugar relevante en la rutina de los chilenos, pese al avance de nuevas plataformas digitales.

Según los últimos datos del estudio Target Group Index (TGI) de Ibope, un 59% de los chilenos sintoniza radio de forma regular.

El informe muestra que el consumo ya no depende solo del receptor tradicional. Hoy, un 24% escucha radio en el automóvil, un 21% lo hace desde el smartphone y un 19% mediante receptores de radio, reflejando un hábito más móvil, conectado y adaptado a distintas actividades diarias.

El smartphone transforma la forma de escuchar radio

El Country Leader de Ibope Chile, Ignacio Mirchak, explicó que la radio logró mantenerse vigente al salir de sus espacios históricos de consumo. “Vemos que la radio lineal no se quedó en la sala de estar; se expandió a la calle y a los entornos digitales, acompañando al consumidor a lo largo del día”, señaló.

Según el estudio, el 96% de los chilenos posee un smartphone, mientras que un 57% afirma sentirse perdido sin él. Para Ibope, este dispositivo dejó de ser solo una herramienta de comunicación y pasó a convertirse en el centro del consumo de contenidos.

En esa línea, Mirchak sostuvo que el celular representa un desafío clave para la industria radial. “El smartphone es hoy una extensión vital de las rutinas y decisiones de las personas”, afirmó.

El ejecutivo agregó que la radio debe seguir conectando con audiencias cada vez más fragmentadas. “El desafío de la radio lineal es claro: conectar con audiencias cada vez más fragmentadas, manteniendo su capacidad de adaptación y cercanía”, indicó.

El informe también plantea que los medios ya no se reemplazan necesariamente entre sí, sino que cumplen roles complementarios dentro de una rutina cross-media. Por eso, comprender cómo las personas combinan pantallas, audio y plataformas será clave para marcas, agencias y medios.