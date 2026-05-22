Chilenos de la Flotilla Sumud regresan territorio nacional este sábado tras detención en Israel
Carolina Eltit, Víctor Chanfreau y Claudio Caiozzi fueron retenidos por fuerzas israelíes y regresarán al país tras una tenso escenario diplomático.
Luego de días complejos, los tres ciudadanos chilenos que fueron interceptados y retenidos por fuerzas militares de Israel mientras integraban la misión humanitaria civil Flotilla Global Sumud, regresarán a territorio nacional.
El arribo de Carolina Eltit, Víctor Chanfreau y Claudio Caiozzi a Santiago de Chile está programado para este sábado 23 de mayo a las 08:30 horas.
Tras su desembarque, se espera que el grupo comparta su testimonio directo sobre las condiciones de su captura y las 72 horas que permanecieron incomunicados en una prisión israelí.
Revisa también:
Por su parte, el cuarto chileno miembro de la comitiva, Ignacio Ladrón de Guevara, no regresará junto al grupo central tras haber sido derivado a Madrid, España.
El pasado lunes 18 de mayo, naves militares de Israel abordaron en aguas internacionales a las embarcaciones de la Flotilla, una iniciativa civil que buscaba romper el bloqueo sobre la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria e insumos médicos.
Tras perderse el contacto con la periodista Eltit, el exdirigente estudiantil Chanfreau y el cineasta Caiozzi, se confirmó que la tripulación había sido trasladada al puerto de Ashdod y posteriormente recluida en el centro penitenciario de Ktziot.
Liberación y gestiones diplomáticas
El caso movilizó intensamente a la Cancillería chilena y a las misiones diplomáticas en Tel Aviv y Ankara, debido al “apagón comunicacional” impuesto durante las primeras 72 horas de detención.
La presión internacional y de los familiares en Santiago culminó el jueves 21 de mayo, cuando el Gobierno israelí decretó la expulsión oficial del grupo.
Los tres chilenos fueron trasladados inicialmente a Estambul, Turquía, donde recibieron asistencia consular antes de emprender el vuelo de retorno a Santiago, el cual pondrá fin a su reclusión este sábado por la mañana.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.