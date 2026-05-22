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Chilenos de la Flotilla Sumud regresan territorio nacional este sábado tras detención en Israel

Carolina Eltit, Víctor Chanfreau y Claudio Caiozzi fueron retenidos por fuerzas israelíes y regresarán al país tras una tenso escenario diplomático.

José Campillay

Chilenos de la Flotilla Sumud regresan territorio nacional este sábado tras detención en Israel

Luego de días complejos, los tres ciudadanos chilenos que fueron interceptados y retenidos por fuerzas militares de Israel mientras integraban la misión humanitaria civil Flotilla Global Sumud, regresarán a territorio nacional.

El arribo de Carolina Eltit, Víctor Chanfreau y Claudio Caiozzi a Santiago de Chile está programado para este sábado 23 de mayo a las 08:30 horas.

Tras su desembarque, se espera que el grupo comparta su testimonio directo sobre las condiciones de su captura y las 72 horas que permanecieron incomunicados en una prisión israelí.

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Por su parte, el cuarto chileno miembro de la comitiva, Ignacio Ladrón de Guevara, no regresará junto al grupo central tras haber sido derivado a Madrid, España.

El pasado lunes 18 de mayo, naves militares de Israel abordaron en aguas internacionales a las embarcaciones de la Flotilla, una iniciativa civil que buscaba romper el bloqueo sobre la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria e insumos médicos.

Tras perderse el contacto con la periodista Eltit, el exdirigente estudiantil Chanfreau y el cineasta Caiozzi, se confirmó que la tripulación había sido trasladada al puerto de Ashdod y posteriormente recluida en el centro penitenciario de Ktziot.

Liberación y gestiones diplomáticas

El caso movilizó intensamente a la Cancillería chilena y a las misiones diplomáticas en Tel Aviv y Ankara, debido al “apagón comunicacional” impuesto durante las primeras 72 horas de detención.

La presión internacional y de los familiares en Santiago culminó el jueves 21 de mayo, cuando el Gobierno israelí decretó la expulsión oficial del grupo.

Los tres chilenos fueron trasladados inicialmente a Estambul, Turquía, donde recibieron asistencia consular antes de emprender el vuelo de retorno a Santiago, el cual pondrá fin a su reclusión este sábado por la mañana.

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