“Los rollitos de canela eran majestuosos”: reportan inesperado cierre de conocida cafetería en el sur de Chile

Un abrupto e inesperado cierre fue el que se dio a conocer hace unas horas sobre una reconocida cafetería situada en el sur de Chile.

Se trata de La Cafetería Brutal, recinto que se ubicaba en plena ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos, y que esta semana bajó sus cortinas de forma definitiva.

Por medio de su cuenta de Instagram, la empresa comunicó que el motivo principal del cierre del local se debe a la dificultad que tuvieron para asentarse en la ciudad, debido a la distancia de su otra sucursal.

“Valdivia, tenemos que contarles algo. Hacer las cosas con amor también significa saber cuándo parar. El plan era hermoso, pero la realidad del negocio nos dio otra lección”, partieron señalando en la publicación.

En esa misma línea, indicaron que “somos humanos antes que una marca, y hoy nos toca ser transparentes. Nos costó conectar, la distancia pesó y nos tocó aceptar lo inevitable. Teníamos que pausar este lindo proyecto”.

Por último, mencionaron: “Valdivia nos encantó. El sueño de volver va a quedar ahí, pero hoy no es el momento. Nos replegamos para cuidar lo que construimos. Nos vemos en casa, Temuco. Con más amor, por favor”.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en lamentar la noticia del cierre de la cafetería. “Los rollitos de canela eran majestuosos”, “saber decir adiós es crecer, un abrazo amigos”, “Aguante cabros”, fueron algunos de los comentarios que escribieron en la publicación.