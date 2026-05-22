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VIDEO. “Necesitan un tratamiento”: española se viraliza por reclamo sobre chilenos en el transporte público

La joven relató situaciones que ha presenciado en buses y el Metro, generando debate en redes sociales.

Ruth Cárcamo

Capturas TikTok @evgenia.kaya

Capturas TikTok @evgenia.kaya

Una española residente en Chile generó debate en redes sociales luego de publicar un video en TikTok en el que cuestionó el comportamiento de algunas personas en el transporte público del país.

“Hola Chile, vamos a hablar seriamente. Esto se está yendo de las manos”, comienza diciendo la joven, identificada en la plataforma como @evgenia.kaya.

En el registro, criticó a quienes intentan subir al Metro o a los buses antes de permitir que los pasajeros desciendan. “¿En qué momento de tu puta vida te parece una maravillosa, antes de dejar a la gente salir del vagón o del autobús, meterte ahí a base de fuerza para entrar?”, dijo.

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“Yo creo que necesitan un tratamiento”

“Ya que entramos todos, tú no te bajas en la siguiente. ¿Qué te impide dar un paso al costado y meterte un poco más por encima? No sales en la próxima, da igual. Puedes dejar un espacio para los demás”, continuó la joven.

Para ejemplificar su molestia, relató situaciones que ha presenciado en el transporte público: “Una señora ahí empujando a una niña con un carrito de bebé, empujándola antes de que ella salga para entrar del autobús. Vamos a ver, ¿estamos locos o desequilibrados?”.

“¿Qué pasa a esa gente con la cabeza? Yo creo que necesitan, no sé, un tratamiento (...). Más respeto por los demás. Más educación, que nos hace falta. Que bastante tenemos ya como en la sociedad como para encima hacer estas cosas”, concluyó.

Mira aquí el video:

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