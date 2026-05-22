Sernac emite alerta para autos vendidos en Chile entre 2024 y 2026 por falla técnica: estos son los 3 modelos afectados

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para tres modelos de vehículos por posibles defectos técnicos.

Stellantis Chile S.A informó sobre la advertencia para los vehículos marca Peugeot, modelos 308 y 3008, y de la marca DS modelo DS4, los cuales fueron comercializados en el país entre 2024 y 2026.

Según comunicó el ente fiscalizador, la alerta se debe a un defecto en el indicador de advertencia de frenado automático (AEB), lo cual implica un riesgo para la seguridad de los consumidores.

En esa línea, señalan que "si la cámara delantera sufre alguna obstrucción visual, el indicador de advertencia del sistema de frenado de emergencia automático (AEB) no se iluminará en el cuadro de instrumentos“.

“En su lugar, se mostrará una ventana emergente durante aproximadamente 10 segundos al inicio de cada ciclo de encendido; en este estado, aunque el sistema AEB operará de forma degradada, mantendrá su funcionalidad gracias al respaldo del radar”, detallan.

Esto último, podría anular “la visibilidad de datos críticos y desactiva las funciones de seguridad activa, incrementando el riesgo de accidente“.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

Desde el Sernac hacen el llamado a los conductores a verificar si su vehículo se encuentra afecto a la campaña a través del listado de N° de chasis o VIN adjunto en el sitio web (disponible aquí).

En caso de resultar afectado, los consumidores deben contactarse directamente con la empresa para agendar la reparación del vehículo, cuyo tiempo estimado es de 30 minutos, y no tiene costo adicional para los afectados. A continuación, los puntos de contacto: