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Chileno se luce en uno de los animes del año: participó en exitoso capítulo de Witch Hat Atelier

Martin Kiings, animador nacional, trabajó en el sexto episodio de la serie y agradeció el reconocimiento de los fanáticos.

Juan Castillo

Witch Hat Atelier

Witch Hat Atelier

Un chileno aparece entre los nombres que dan vida a uno de los animes más comentados del año. Se trata de Martin Kiings, animador nacional que participó en el sexto episodio de Witch Hat Atelier, serie que ha conquistado a fanáticos de todo el mundo por su estilo visual, atmósfera mágica y cuidada animación.

La producción, basada en el manga de Kamome Shirahama, ha sido ampliamente destacada por su delicadeza estética y por una historia marcada por personajes carismáticos, fantasía y emoción.

En ese contexto, la participación de Kiings suma un nuevo hito para el talento chileno dentro de la industria internacional del anime.

El mensaje de Martin Kiings tras participar en Witch Hat Atelier

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A través de Instagram, el animador chileno valoró el recibimiento del público y reflexionó sobre el trabajo que existe detrás de cada episodio. “Es un honor que la gente disfrute a su propia manera todas esas horas de trabajo que se implican en animar y dar vida a sus personajes favoritos”, escribió.

Además, Kiings destacó que el anime puede ser apreciado desde distintas miradas, pero que esa diversidad también genera comunidad entre los espectadores. “Creo que incluso teniendo perspectivas súper diferentes del anime, lo disfrutamos a nuestra manera y eso nos une”, agregó.

El artista también agradeció a quienes han seguido su trayectoria y al equipo involucrado en la producción. “Muchas gracias a los que valoran mi trabajo y el de toda esa gente implicada en cada episodio”, señaló.

La participación de Martin Kiings no es un caso aislado. El animador chileno ya había trabajado en otras producciones reconocidas, como Blue Lock, Ranma 1/2, Sanda, Dan Da Dan y otros proyectos que han tenido alto impacto entre los seguidores del anime.

Su presencia en Witch Hat Atelier refuerza el creciente protagonismo de artistas latinoamericanos en una industria global cada vez más abierta a talentos de distintas partes del mundo.

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