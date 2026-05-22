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Remate final desde $1.000: tienda chilena confirma cierre con importantes rebajas en ropa y accesorios

“Gracias por acompañarnos en este camino”, dijeron en las redes sociales.

Javier Méndez

Remate final desde $1.000: tienda chilena confirma cierre con importantes rebajas en ropa y accesorios

Hace algún tiempo una tienda chilena confirmó que cerraría sus puertas y daría inicio al remate total de productos en sus instalaciones físicas.

De hecho, esta es su semana final y, este viernes 22 de mayo, la jornada en que se bajará la cortina de forma definitiva.

“Ven a conocer todos los descuentos de todas las emprendedoras presentes en nuestro espacio”, invitaron en redes sociales desde Tienda Sirenas.

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El catálogo actualmente disponible incluye ropa y diversos accesorios. Entre los ítems con rebajas aparecen bikinis y trajes de baño a $5.000, tres rumbas por $10.000, dos o tres carcasas para teléfono por solo $10.000 y perchero con prendas desde $3.000.

La cita es en el primer de Espacio Thiers (Thiers 760), en la ciudad de la Región de La Araucanía. El espacio de Temuco solo funcionará hasta las 19:00 horas.

“Gracias por acompañarnos en este camino. Cada visita, recomendación y compra significó mucho. Esto no es un cierre, es una evolución, seguimos contigo de forma online”, aclaron en un post de Instagram.

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