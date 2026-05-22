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VIDEO. Conductor huye tras atropellar a madre que cruzaba con su hijo por paso peatonal en Quilicura: motociclista lo persiguió

El automovilista huyó del lugar sin prestar ayuda tras impactar a la mujer y al menor que iba en un coche, quienes terminaron cayendo al suelo.

Ruth Cárcamo

Capturas TikTok @luxo_farias

Capturas TikTok @luxo_farias

Un grave hecho ocurrió en la comuna de Quilicura, región Metropolitana, luego de que un conductor atropellara a una mujer que cruzaba junto a su hijo en coche por un paso peatonal.

El hecho ocurrió en la intersección de Guardiamarina Riquelme con Raimundo Romo, donde el automovilista impactó a las víctimas y posteriormente huyó del lugar sin prestarles ayuda.

La situación fue captada por un motociclista que llevaba una cámara, quien además persiguió al conductor durante varias cuadras. Durante el seguimiento, lo encaró en reiteradas ocasiones.

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Conductor quedó apercibido

El motorista logró alertar a personal de seguridad municipal, el cual llevó al hombre hasta la 49 Comisaría de Carabineros, donde prestó declaración. Posteriormente quedó en libertad, aunque apercibido y a la espera de ser citado por la justicia, consignó 24 Horas.

En tanto, la mujer y su hijo cayeron al suelo producto del impacto, siendo trasladados a un centro asistencial para constatar lesiones, las que fueron catalogadas como leves.

Desde Carabineros informaron al citado medio que se presentó una denuncia ante el Juzgado de Policía Local de Quilicura, lo que permitió ubicar el vehículo involucrado y retirarlo de circulación, ya que mantenía su documentación vencida.

Mira aquí el video:

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