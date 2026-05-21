Cobreloa reaccionó sobre la hora y consiguió este jueves un agónico empate 2-2 en su visita a Deportes Recoleta en el inicio de la fecha 12 de la Primera B, resultado que le permite al cuadro loíno mantenerse, al menos por una fecha más, en la cima de la tabla de posiciones.

El partido jugado en el Estadio Municipal Leonel Sánchez comenzó favorable para el local luego de que Germán Estigarribia abriese el marcador al minuto 14 tras aprovechar un desafortunado rebote del arquero Hugo Araya.

Sin embargo, cuando parecía que el elenco de Calama se iba en desventaja al descanso, Gustavo Gotti se lució con una increíble chilena en los descuentos del primer tiempo (45+3′) para poner el 1-1.

🤩⚽🇨🇱 ¿La #LigaDeAscensoCaixun? ¡LA CASA DE LOS GOLAZOS!



Parecía que Cobreloa se iba en desventaja al descanso ante Recoleta, que se puso 1-0 arriba con anotación de Germán Estigarribia, pero los Zorros del Desierto igualaron gracias a esta espectacular chilena de Gustavo Gotti… pic.twitter.com/US3kWjuAgW — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 21, 2026

En el complemento, Recoleta volvió a ponerse arriba en el marcador gracias al tanto de Pedro Sánchez (64′), pero cuando parecía que se quedaba con el triunfo, Cristián Insaurralde (85′) apareció en el área para amargar la fiesta de los “Textileros” y estableció el definitivo 2-2.

Con este resultado, Cobreloa llegó a los 25 puntos y se mantuvo en el primer lugar de la tabla, aunque podría ser igualado por Santiago Wanderers, San Marcos o Puerto Montt, que suman 22 y tienen un partido menos. Deportes Recoleta, en tanto, se ubicó en la septima posición con 20 unidades.

El próximo desafío del equipo de César Bravo será el domingo 31 de mayo, cuando reciba al colista Rangers desde las 17:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto. Por su parte, los dirigidos por Francisco Arrué recibirán a San Luis el sábado 30 a las 12:30 horas en el Estadio Municipal Leonel Sánchez.