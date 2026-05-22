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La UC queda puntera en la Libertadores y Garnero se ilusiona: el aviso que lanzó de cara al duelo con Boca

El entrenador de los “cruzados” valoró el gran momento que vive su equipo en el torneo continental.

Daniel Ramírez

La UC queda puntera en la Libertadores y Garnero se ilusiona: el aviso que lanzó de cara al duelo con Boca

La UC queda puntera en la Libertadores y Garnero se ilusiona: el aviso que lanzó de cara al duelo con Boca / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Este jueves por la noche, Universidad Católica venció por 2-0 a Barcelona en el Claro Arena y quedó como líder exclusivo del Grupo D de la Copa Libertadores, a falta de una fecha para que concluya la fase grupal.

Tras la victoria, el técnico de los “cruzados”, Daniel Garnero, valoró el gran momento que está viviendo su equipo en el torneo continental. “Es todo positivo y optimista. Estamos muy contentos de haber llegado a la quinta fecha de la fase de grupos en esta posición y de la manera que llegamos”, señaló en conferencia de prensa.

“Estamos muy contentos por el triunfo que tuvimos. Están minimizando que estamos punteros en el grupo más complejo de la copa. Estoy disfrutando mucho eso”, aseguró el DT argentino.

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La próxima semana, la UC se jugará la clasificación a octavos de final jugando de visita ante Boca Juniors. Frente a este desafío, Garnero avisó: "Vamos a tener que ir al estadio de Boca a hacer un muy buen partido. Estamos muy confiados de que vamos a estar preparados para traernos la clasificación”.

Clásico contra Colo Colo

Este domingo, Universidad Católica tendrá otro duelo importante ante Colo Colo por el Campeonato Nacional. Sobre el once que trabajará para disputar el clásico, Daniel Garnero mencionó: "Mañana nos fijaremos cómo vamos a armar el equipo para el domingo".

“Mañana vamos a charlar y ahí decidiremos, pero el plantel tiene que estar preparado desde la parte anímica. El domingo puede darse la posibilidad a otro futbolista, así que hay que estar listos y preparados para ganar el próximo partido”, concluyó.

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