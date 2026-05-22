El cantante chileno Dani Ride sorprendió a sus seguidores con una extensa y emotiva reflexión publicada en redes sociales, donde abordó el desgaste emocional que le ha significado sostener durante años una imagen de “diva del pop”, reconociendo incluso frustraciones personales, problemas económicos y episodios dolorosos de su vida íntima y profesional.

A través de varios videos compartidos en Instagram, el artista, que ganó notoriedad tras su paso por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar como representante de Chile, y el programa Top Chef VIP, confesó sentirse “cansado” de intentar proyectar perfección.

Fotografía: Agencia Uno Ampliar

“Estoy harto, llevo años intentando sostener esto, pero ya no puedo más”, expresó. En ese contexto, aseguró que muchas veces no logró disfrutar sus propios logros, como haber obtenido el segundo lugar en Viña o quedar entre los cinco mejores de Top Chef, porque siempre se exigía ser el primero.

Durante el descargo, Dani Ride también reveló complejos episodios personales, afirmando que perdió dinero tras problemas con un exmánager y que atravesó un duro quiebre amoroso.

“Me permití sentir esa rabia”, comentó al explicar el proceso creativo de su nuevo disco, donde asegura haber plasmado pena, frustración y vulnerabilidad.

“Soy un hue....”

El cantante reconoció además que durante años construyó una imagen alejada de su realidad. “Soy un hueón (sic) que ocupa polerón dentro de la casa, que riega plantas, pasea perros y cocina rico”, relató, agregando que muchas veces sintió presión por mostrarse siempre impecable y exitoso.

Sus declaraciones rápidamente generaron una ola de apoyo entre seguidores y cercanos, quienes destacaron la honestidad del artista y valoraron que mostrara una faceta más humana y vulnerable.

En paralelo, Dani Ride confirmó que seguirá adelante con las actividades promocionales de su nuevo álbum “Viva del Pop”, cuyo lanzamiento quedó fijado para el próximo 11 de junio.