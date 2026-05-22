;

VIDEO. “Estoy harto...ya no puedo más”: cantante chileno preocupa tras feroz descargo y revelar duro momento personal

El artista sorprendió con una emotiva confesión en redes sociales, donde habló de frustraciones, problemas económicos, desamor y el desgaste de intentar sostener una imagen de

Nelson Quiroz

Instagram

Instagram

El cantante chileno Dani Ride sorprendió a sus seguidores con una extensa y emotiva reflexión publicada en redes sociales, donde abordó el desgaste emocional que le ha significado sostener durante años una imagen de “diva del pop”, reconociendo incluso frustraciones personales, problemas económicos y episodios dolorosos de su vida íntima y profesional.

A través de varios videos compartidos en Instagram, el artista, que ganó notoriedad tras su paso por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar como representante de Chile, y el programa Top Chef VIP, confesó sentirse “cansado” de intentar proyectar perfección.

ADN

Fotografía: Agencia Uno

Estoy harto, llevo años intentando sostener esto, pero ya no puedo más”, expresó. En ese contexto, aseguró que muchas veces no logró disfrutar sus propios logros, como haber obtenido el segundo lugar en Viña o quedar entre los cinco mejores de Top Chef, porque siempre se exigía ser el primero.

Revisa también

ADN

Durante el descargo, Dani Ride también reveló complejos episodios personales, afirmando que perdió dinero tras problemas con un exmánager y que atravesó un duro quiebre amoroso.

“Me permití sentir esa rabia”, comentó al explicar el proceso creativo de su nuevo disco, donde asegura haber plasmado pena, frustración y vulnerabilidad.

“Soy un hue....”

El cantante reconoció además que durante años construyó una imagen alejada de su realidad. “Soy un hueón (sic) que ocupa polerón dentro de la casa, que riega plantas, pasea perros y cocina rico”, relató, agregando que muchas veces sintió presión por mostrarse siempre impecable y exitoso.

Sus declaraciones rápidamente generaron una ola de apoyo entre seguidores y cercanos, quienes destacaron la honestidad del artista y valoraron que mostrara una faceta más humana y vulnerable.

En paralelo, Dani Ride confirmó que seguirá adelante con las actividades promocionales de su nuevo álbum “Viva del Pop”, cuyo lanzamiento quedó fijado para el próximo 11 de junio.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad