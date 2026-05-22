Cuatro estaciones de Metro de Santiago cierran en plena Línea 1 y generan interrupciones en Alameda
El tren subterráneo informó el cierre de La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica durante la noche de este viernes.
Cuatro estaciones de la Línea 1 del Metro de Santiago permanecen cerradas la noche de este viernes, generando interrupciones parciales en el servicio en pleno eje Alameda.
A través de sus canales oficiales, la empresa informó que desde las 20:43 horas el servicio solo se encuentra disponible entre las estaciones San Pablo y Los Héroes, además del tramo entre Baquedano y Los Dominicos.
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En paralelo, fueron cerradas las estaciones La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica.
Desde Metro de Santiago indicaron que continuarán entregando actualizaciones sobre el estado de la red y las causas de la interrupción. Hasta ahora no se han informado detalles respecto al origen de la contingencia ni el tiempo estimado para la normalización del servicio.
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