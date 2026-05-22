Cuatro estaciones de Metro de Santiago cierran en plena Línea 1 y generan interrupciones en Alameda / [e]JORGE VILLEGAS

Cuatro estaciones de la Línea 1 del Metro de Santiago permanecen cerradas la noche de este viernes, generando interrupciones parciales en el servicio en pleno eje Alameda.

A través de sus canales oficiales, la empresa informó que desde las 20:43 horas el servicio solo se encuentra disponible entre las estaciones San Pablo y Los Héroes, además del tramo entre Baquedano y Los Dominicos.

En paralelo, fueron cerradas las estaciones La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica.

20:47 hrs. Las siguientes estaciones están cerradas:



La Moneda

U. de Chile (combinación suspendida)

Santa Lucia

U. Católica



Seguiremos informando https://t.co/SIoCCBC77X — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 23, 2026

Desde Metro de Santiago indicaron que continuarán entregando actualizaciones sobre el estado de la red y las causas de la interrupción. Hasta ahora no se han informado detalles respecto al origen de la contingencia ni el tiempo estimado para la normalización del servicio.