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AUDIO. “Iván Morales hace buenas diagonales, su juego de espalda es muy bueno. Viene en buen momento, puede aportar mucho a la selección”

En conversación con ADN Deportes, Nicolás Diez, su técnico en Argentinos Juniors, valoró el momento en que el delantero y Brayan Cortés llegarán a La Roja para los amistosos de junio.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

Nicolás Diez en ADN Deportes

Nicolás Diez en ADN Deportes

01:05

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En la citación dada a conocer este viernes para los amistosos de la selección chilena ante Portugal y Congo, hubo dos nombres que llamaron la atención.

Se trata del arquero Brayan Cortés, que volvió a ser considerado por Nicolás Córdova tras quedar fuera del proceso de cierre de las eliminatorias al Mundial 2026; y el retorno de Iván Morales, que no juega por La Roja desde 2021.

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Uno que los ha visto de cerca en el último tiempo es el DT de ambos en Argentinos Juniors, Nicolás Diez, quien en diálogo con ADN Deportes valoró la consideración de ambos para el elenco nacional.

Tanto Brayan como Iván hicieron un semestre espectacular. A Brayan lo había pedido, venía de Peñarol, y a Iván lo tuve de sparring en la Copa América 2015, además que venía de Sarmiento, donde hizo un año bastante bueno y hace tiempo no agarraba continuidad”, recalcó el exayudante de Jorge Sampaoli en la selección chilena, resaltando el rol del portero en la campaña que llevó a los “Bichos Colorados” hasta las semifinales del Torneo de Apertura.

“Brayan llegó y estaba muy bien físicamente, venía de jugar, entró rápido en la dinámica del equipo, juega muy bien con los pies, nos ayudó mucho y agarró una confianza muy buena”, recalcó Nicolás Diez, junto con valorar la evolución de su compañero en el ataque.

A Iván tuvimos que poner bien a punto físicamente, llegó sobre la hora, pero cuando se fue poniendo bien se ganó su puesto en base a esfuerzo, tiene calidad, es un jugador muy potente, muy luchador. Terminó de titular. Ambos demostraron que han sido un muy buen aporte, han rendido muy bien. Iván relanzó su carrera, se ha vuelto a sentir importante”, comentó, destacando las características de Iván Morales en torno a los próximos desafíos de La Roja.

“No es un nueve típico, puede jugar más acompañado de un nueve de referencia. Marca bien, puede ir de dentro hacia afuera, es un acompañante de un centrodelantero. Es importante que juegue acompañado con otro delantero, aunque acá también lo ha hecho solo. Hace buenas diagonales, su juego de espalda es muy bueno, tal vez le falta un poco en el juego aéreo, pero ha sido un gran aporte. Aunque no sea un goleador nato, puede ayudar a la falta de gol y viene en buen momento, puede aportar mucho a la selección”, cerró el DT de Morales y Cortés en Argentinos Juniors.

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