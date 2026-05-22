“The Verdict”: Netflix anunció el estreno de un documental que aborda una de las polémicas más oscuras de Michael Jackson

Tras el reciente estreno de la película biográfica de Michael Jackson, su imagen ha vuelto a estar muy presente en la agenda internacional y más allá de la música.

Aprovechando este renovado interés, Netflix anunció de forma oficial la producción de un nuevo proyecto enfocado en la etapa más compleja y cuestionada en la vida del artista.

A diferencia del largometraje que revivió sus grandes éxitos musicales, este documental de tres episodios se sumergirá de lleno en el terreno judicial para desentrañar el proceso legal por abuso sexual a menores que enfrentó el artista y que redefinió de forma irreversible su trayectoria pública.

Bajo el título de Michael Jackson: The Verdict, se busca reconstruir los hechos acontecidos dentro de la corte penal, un espacio que en su momento estuvo blindado al escrutinio público directo debido a las restricciones técnicas de la época.

Al no haber registros audiovisuales directos desde el estrado, el debate social se alimentó principalmente de interpretaciones y resúmenes de prensa.

La apuesta ofrece una perspectiva integral y sin intermediarios de lo que sucedió en el estrado. Al respecto, el director Nick Green y la productora ejecutiva Fiona Stourton explicaron mediante un comunicado conjunto los motivos para reabrir este capítulo.

“No se permitieron cámaras en el tribunal, y por lo tanto la visión pública de los hechos en ese momento fue filtrada por comentaristas y presentada de manera fragmentada. Era hora de hacer un análisis forense del juicio en su conjunto”, comentan.

Un gran trabajo detrás de cámaras

A través de esta revisión exhaustiva, la producción promete entregar elementos inéditos tanto para los seguidores del ‘Rey del Pop’ como para los interesados en los casos judiciales de alta connotación pública.

De acuerdo con Green y Stourton, la docuserie aspira a convertirse en una pieza clave para comprender el desenlace de la polémica.

“Cualquiera que esté interesado en la historia de Michael Jackson debería sentir que este documental les da una ventana a lo que en gran parte fue un evento cerrado y una oportunidad de acercarse a lo que ocurrió”, explican.

Para sustentar este relato, la sinopsis oficial de la plataforma detalla que la producción contará “con la participación de figuras clave que estuvieron presentes en la sala del tribunal”, lo que permitirá analizar a fondo tanto el juicio de 2005 como el intrincado y divisivo legado que dejó el cantante tras su fallecimiento.

El estreno de Michael Jackson: The Verdict está agendado para el próximo 3 de junio, sumándose directamente al catálogo de Netflix.