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“Genio, Chelo Díaz”: el insólito error de la cuenta oficial de la Copa Libertadores

La publicación se hizo viral y desató una ola de reacciones en Chile.

Daniel Ramírez

@cruzados_oficial

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La cuenta oficial de la Copa Libertadores confundió al portero de Universidad Católica, Darío Melo, con el mediocampista y referente de la U de Chile, Marcelo Díaz, generando una ola de reacciones en redes sociales.

En la previa del partido entre la UC y Barcelona, disputado anoche, la cuenta de Threads del torneo continental publicó un video de Melo mientras dominaba el balón. Sin embargo, en la publicación escribieron: “¡Genio, Chelo Díaz!”.

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Los hinchas chilenos rápidamente se dieron cuenta de este error y dejaron varios comentarios en el posteo que realizó la Copa Libertadores.

“¿De cuándo que Chelo Díaz es arquero y de la Católica?”, “Conmebol Libertadores y sus fails”, “les gustaría haber tenido al relojito de la generación dorada”, fueron algunos de los comentarios que escribieron.

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