“Genio, Chelo Díaz”: el insólito error de la cuenta oficial de la Copa Libertadores

La cuenta oficial de la Copa Libertadores confundió al portero de Universidad Católica, Darío Melo, con el mediocampista y referente de la U de Chile, Marcelo Díaz, generando una ola de reacciones en redes sociales.

En la previa del partido entre la UC y Barcelona, disputado anoche, la cuenta de Threads del torneo continental publicó un video de Melo mientras dominaba el balón. Sin embargo, en la publicación escribieron: “¡Genio, Chelo Díaz!”.

Los hinchas chilenos rápidamente se dieron cuenta de este error y dejaron varios comentarios en el posteo que realizó la Copa Libertadores.

“¿De cuándo que Chelo Díaz es arquero y de la Católica?”, “Conmebol Libertadores y sus fails”, “les gustaría haber tenido al relojito de la generación dorada”, fueron algunos de los comentarios que escribieron.