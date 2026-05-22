Un nuevo y agresivo incendio forestal mantiene bajo emergencia a la zona sur de Chile, específicamente a la comuna de Cochamó en la Región de Los Lagos.

El siniestro se mantiene activo desde la jornada de ayer jueves 21 de mayo y se concentra en el sector rural de Llaguepe. Además, preocupa el hecho de que avanza con rapidez destruyendo matorrales y bosque nativo, lo que ha encendido las alarmas en la zona debido al riesgo inminente para sectores habitados.

La preocupación principal de las autoridades radica en la cercanía de las llamas con la población. Según los primeros reportes de los equipos de emergencia, el siniestro se está desarrollando a metros de unas 12 viviendas, poniendo en peligro tanto las estructuras como a los propios residentes.

La intensidad y la dirección variable del viento se han transformado en la principal complicación de los bomberos y equipos de rescate, acelerando la propagación de los focos y dificultando las tareas de control en terreno.

Para enfrentar la emergencia, se ha activado un masivo operativo que congrega a voluntarios de diversas comunas rurales de la provincia de Llanquihue y de la vecina provincia de Palena: Contao, Río Pueblo, Hornopirén y Cochamó.

A las labores en la primera línea de fuego también se han integrado Carabineros de Chile, personal de la Municipalidad de Cochamó, brigadas de la empresa eléctrica Saesa y el monitoreo especializado de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) junto a soporte técnico de aeronaves no tripuladas (drones).

Afortunadamente, los últimos informes técnicos del Cuerpo de Bomberos de Cochamó registran que una leve rotura del viento hacia el Este modificó temporalmente el frente principal del fuego.

Si bien esto redujo de manera considerable el peligro directo de afectación a los inmuebles en las últimas horas, la situación sigue catalogándose como de alta volatilidad. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Urgencia de apoyo aéreo

Consciente de la geografía del sector y de la velocidad con la que avanza la quema de vegetación, el alcalde de Cochamó, Javier Donoso, realizó un enérgico llamado a las autoridades regionales de Senapred y del Gobierno.

El edil solicitó formalmente que el incendio sea combatido de forma prioritaria a través de recursos aéreos (helicópteros y aviones cisterna) durante la presente jornada, buscando asegurar los perímetros habitacionales antes de que las condiciones meteorológicas de la tarde vuelvan a complejizar el escenario.

Las brigadas de bomberos forestales se mantendrán desplegadas en la ruta V-69 por tiempo indefinido realizando cortafuegos húmedos para evitar rebrotes subterráneos.