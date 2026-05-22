Cierran estaciones San Joaquín y Pedrero de Línea 5 por disturbios fuera del Estadio Monumental

El Metro de Santiago informó este viernes el cierre de las estaciones Pedrero y San Joaquín de la Línea 5, luego de que se registraran disturbios en el exterior del Estadio Monumental, en la comuna de Macul.

Los hechos ocurrieron en medio del tradicional arengazo de hinchas de Colo Colo, realizado en la previa del clásico ante Universidad Católica.

Sin embargo, la convocatoria derivó en desmanes y enfrentamientos en las inmediaciones del recinto deportivo.

A raíz de la situación, Metro de Santiago informó la suspensión temporal de la detención de trenes en dichas estaciones. “Estación San Joaquín y Pedrero en Línea 5 se encuentran cerradas y sin detención de trenes.”, señaló la empresa a través de sus canales oficiales.

Desde el Metro recomiendan a los usuarios planificar sus traslados y preferir alternativas cercanas mientras continúe el procedimiento en el sector.