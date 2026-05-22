Histórico nacimiento de polluelos con huevos artificiales sorprende a la ciencia por primera vez

Entre las diversas ambiciones científicas de la actualidad, se ha dado un interés por revivir especies extintas, el cual acaba de romper una de las barreras biológicas más complejas de la reproducción aviar.

La compañía biotecnológica estadounidense Colossal Biosciences anunció el nacimiento exitoso de 26 polluelos saludables desarrollados íntegramente dentro de un sistema de incubación artificial.

Este hito sienta las bases técnicas para el ambicioso plan de la firma: traer de vuelta a la vida al dodo y al gigantesco moa.

A diferencia de los proyectos de desextinción orientados a mamíferos, las aves extintas de gran tamaño presentan un dilema mayor: no existen ejemplares vivos con la fisonomía ni el tamaño capaces de incubar con éxito un huevo de moa.

Para resolver este desafío, los investigadores fabricaron réplicas exactas mediante impresión 3D en titanio. El dispositivo cuenta con una estructura interna revestida por una membrana de silicona bioingenieril que imita a la perfección el intercambio de oxígeno de un cascarón real.

Esta tecnología portátil y reutilizable permitió monitorear cada fase de la gestación de los pollos de gallina utilizados en la prueba, replicando el proceso hasta el momento en que las crías rompieron el soporte artificial.

Un salto tecnológico

Lo más destacado del avance es que se venció una problemática que frustraba intentos de la década de los 80, los cuales fracasaban debido a la necesidad de inyectar oxígeno suplementario, un método que dañaba el ADN embrionario y comprometía la salud de las crías a largo plazo.

“Las herramientas de reproducción aviar han ido a la zaga de los sistemas de mamíferos durante décadas porque las aves presentan desafíos de desarrollo únicos. El huevo artificial cambia eso”, explicó la doctora Beth Shapiro, directora científica de Colossal.

Por su parte, Ben Lamm, director ejecutivo y cofundador de la firma, destacó el enfoque disruptivo del proyecto: “No nos limitamos a copiar la naturaleza. Intentamos rediseñarla”.

Además, adelantó que antes de avanzar de lleno con el proyecto del moa, el equipo planea realizar una fase intermedia de pruebas utilizando huevos de emú o avestruz.

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Cronograma para el regreso del moa y el dodo

El proyecto para resucitar al moa se está ejecutando en alianza con el Centro de Investigación Ngāi Tahu y cuenta con el respaldo financiero del cineasta Peter Jackson.

Según las estimaciones de la firma, los primeros ejemplares de moa podrían ser una realidad entre principios y mediados de la década de 2030, y su destino final no será el cautiverio, sino la reintegración en sus hábitats naturales en Nueva Zelanda.

El optimismo de la empresa se sustenta en avances previos. En 2025, Colossal logró cultivar células germinales primordiales de paloma, un paso crucial para la desextinción del dodo de Mauricio, desaparecido hace 300 años y cuyo retorno estiman para dentro de cuatro o cinco años.

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“A medida que se van sumando especies extintas a un flujo de trabajo determinado, no diría que se vuelve más fácil, pero ya no tienes que diseñar el sistema desde cero. Solo hay que hacer el trabajo”, explicó Lamm.

El ejecutivo, quien recientemente se incorporó a la junta directiva de la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., concluyó manifestando su deseo de que el retorno de estas especies inspire un cambio en la relación de la humanidad con los ecosistemas.

“Esperamos que ahora vean que estamos utilizando una forma diferente de innovación y tecnología para deshacer los pecados del pasado, así como para utilizar esas mismas tecnologías para ayudar a la conservación”, cerró.