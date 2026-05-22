Se podrán ver en TV abierta: estos son los siete partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026 / Visionhaus

Estamos ya a menos de tres semanas de que comience el Mundial 2026 y la expectativa va creciendo en torno al seguimiento de un formato inédito, con 48 selecciones y 104 partidos.

Por de pronto, el foco está puesto en torno a la fase de grupos, que se extenderá del jueves 11 de junio al sábado 27 de junio.

En Chile, se podrán seguir 34 juegos de la Copa del Mundo por TV abierta a través de Chilevisión y en ADN.CL te contamos los siete partidos imperdibles que se verán gratuitamente.

Brasil vs Marruecos

El sábado 13 de junio, en New Jersey, el Scratch debutará en el Mundial 2026 enfrentándose a un elenco que viene de ser semifinalista en Qatar 2022, lo que

Francia vs Senegal

El martes 16 de junio, en New Jersey, el subcampeón planetario se estrena en Estados Unidos midiéndose ante un conjunto africano que promete dar batalla, tal como en 2002, cuando derrotaron a los galos en el partido inaugural de Corea-Japón.

Argentina vs Argelia

También el martes 16 de junio, en Kansas, el vigente campeón del Mundo tiene su primer partido en la cita planetaria midiéndose a un elenco africano que tiene como gran figura a Riyad Mahrez.

Inglaterra vs Croacia

El miércoles 17 de junio se producirá, en Dallas, uno de los choques entre europeos más atractivos de la fase previa, con ingleses y croatas buscando el liderato de su zona.

Ecuador vs Alemania

El jueves 25 de junio, en New Jersey, los dirigidos por Sebastián Beccacece cierran la fase de grupos enfrentándose al gigante alemán.

Uruguay vs España

El viernes 26 de junio, en Guadalajara, charrúas e hispanos podrían estar disputándose el liderato de su zona en un partido más que decisivo.

Colombia vs Portugal

El sábado 27 de junio, en Miami, los cafetaleros enfrentarán al cuadro de Cristiano Ronaldo en un juego donde también estarían disputándose las posiciones finales del grupo.