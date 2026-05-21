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“Profanador de tumbas” del Cementerio General evita la cárcel: cumplirá condena en libertad

Diego Soto Montero fue condenado por ultraje de cadáver, daños a monumentos y profanación de sepulturas tras viralizarse videos patinando sobre mausoleos y manipulando restos humanos.

Nelson Quiroz

Captura de pantalla

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La justicia condenó a Diego Soto Montero, conocido públicamente como el “profanador de tumbas” del Cementerio General, a 450 días de reclusión por una serie de delitos cometidos en 2025.

Sin embargo, de acuerdo a lo conocido, la pena será cumplida en libertad bajo supervisión de Gendarmería.

El caso generó amplio impacto luego de que se viralizaran registros donde el joven aparecía patinando sobre mausoleos del recinto, incluyendo el del expresidente Salvador Allende, además de ingresar a criptas y manipular restos humanos.

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Tras la difusión de los videos, el municipio de Recoleta presentó una denuncia y se inició una investigación por daños a monumentos nacionales, ultraje de cadáver y ultraje de sepultura.

Durante las diligencias, la policía allanó el domicilio del imputado y encontró osamentas y cráneos humanos que habrían sido extraídos desde el cementerio.

Soto permaneció más de dos meses en prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena cercana a los seis años de cárcel y una multa económica.

No obstante, de acuerdo a lo indicado por T13, el imputado aceptó un procedimiento abreviado, reconoció su responsabilidad y colaboró con la investigación, lo que permitió rebajar la sanción. El tribunal finalmente lo condenó a 150 días de reclusión por cada uno de los tres delitos imputados, además de una multa de 2 UTM (Poco más de 141 mil pesos) y la suspensión de cargos públicos mientras dure la condena.

Debido a que no registraba condenas previas, la justicia le otorgó el beneficio de remisión condicional de la pena. De esta manera, Soto deberá firmar periódicamente y someterse a control en un Centro de Reinserción Social de Gendarmería.

Desde el tribunal advirtieron que, si incumple las condiciones impuestas, el beneficio podría revocarse y la condena transformarse en cárcel efectiva.

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