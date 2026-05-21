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Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 21 de mayo, y quién transmite por TV?

Este juevess se cierra la quinta fecha de la fase de grupos de los dos torneos continentales, con chilenos involucrados en uno de estos torneos durante la jornada.

Carlos Madariaga

Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 21 de mayo, y quién transmite por TV?

Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 21 de mayo, y quién transmite por TV? / MARCOS PIN

Hoy, jueves 21 de mayo, culmina la disputa de la quinta fecha de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

En esta jornada habrá presencia nacional en la Libertadores, con un equipo en acción

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Universidad Católica disputará su último partido como local en la fase de grupos recibiendo a Barcelona de Guayaquil a contar de las 20:30 horas.

El choque que se disputará en el Claro Arena será transmisión de ADN Deportes, mientras que se podrá seguir por TV en las señales de Chilevisión, ESPN y la plataforma Disney+.

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