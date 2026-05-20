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ANFP critica a la Delegación Presidencial de Valparaíso por cambiar horario del partido entre Coquimbo Unido y Everton

El ente rector del fútbol chileno cuestionó que la autoridad regional no haya respetado un acuerdo de hace más de un mes en torno a la programación.

Carlos Madariaga

ANFP critica a la Delegación Presidencial de Valparaíso por cambiar horario del partido entre Coquimbo Unido y Everton

En Coquimbo Unido hay indignación luego que se oficializara un cambio en la agenda de su próximo partido, el viernes, ante Everton, por la fecha 13 de la Liga de Primera.

Esto luego que se adelantara el juego, originalmente agendado a las 20:00 horas, para que se dispute desde las 15:00 horas, por disposición de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.

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Ante las críticas por no hacer pesar la programación original, la ANFP emitió un comunicado donde cuestionaron a la autoridad regional.

“Para la ANFP, esta decisión de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso contraviene los acuerdos alcanzados por la Mesa de Programación y Seguridad -en la que participan los ministerios del Interior, Seguridad Pública, Deportes, Carabineros de Chile, la ANFP, el SIFUP y TNT- y que en sesión del 8 de abril acordó que el encuentro antes señalado se jugara el viernes 22 de mayo a las 20.00 horas”, recalcaron.

“El llamado es a reforzar la coordinación para programar partidos con tiempo y, así, evitar cambios de horario 72 horas antes del partido, lo que perjudica la planificación deportiva de los equipos”, remarcaron desde el ente rector del fútbol chileno, cuestionando que no se respetase el acuerdo original.

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