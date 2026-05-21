Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 21 de mayo, y quién transmite? / JUAN RIQUELME MIERES

Hoy, jueves 21 de mayo, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará inicio a la fecha 13 de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 21 de mayo arrancará a las 15:00 horas, en el estadio Municipal de Recoleta, donde Deportes Recoleta recibirá al líder de la categoría, Cobreloa.

Rodrigo Rivera será el árbitro del cotejo, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.