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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 21 de mayo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este jueves contempla un duelo de la Primera B.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 21 de mayo, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 21 de mayo, y quién transmite? / JUAN RIQUELME MIERES

Hoy, jueves 21 de mayo, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará inicio a la fecha 13 de la Primera B.

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La programación del fútbol chileno hoy 21 de mayo arrancará a las 15:00 horas, en el estadio Municipal de Recoleta, donde Deportes Recoleta recibirá al líder de la categoría, Cobreloa.

Rodrigo Rivera será el árbitro del cotejo, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

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