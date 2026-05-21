Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 21 de mayo, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este jueves contempla un duelo de la Primera B.
Hoy, jueves 21 de mayo, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla un partido.
Este encuentro dará inicio a la fecha 13 de la Primera B.
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La programación del fútbol chileno hoy 21 de mayo arrancará a las 15:00 horas, en el estadio Municipal de Recoleta, donde Deportes Recoleta recibirá al líder de la categoría, Cobreloa.
Rodrigo Rivera será el árbitro del cotejo, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.
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