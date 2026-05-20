El duelo entre Deportes Limache y Universidad Católica por la última fecha de la Liga de Primera terminó marcado por varias polémicas arbitrales reclamadas por el conjunto “tomatero”.

De hecho, César Villegas, presidente del elenco de la Región de Valparaíso, protagonizó un fuerte cruce con el árbitro Héctor Jona tras el encuentro disputado en el estadio Lucio Fariña de Quillota, llegando incluso a aconsejarle que se retirara del arbitraje.

Una de las jugadas más cuestionadas fue la expulsión de Gonzalo Sosa, quien recibió su segunda tarjeta amarilla en los minutos finales por una supuesta infracción sobre Cristián Cuevas. En la acción, el delantero intenta hacer una zancadilla al “Cimbi”, pero no logra impactarlo y, pese a ello, el jugador cruzado cae al piso, situación que el juez interpretó como falta y amonestación.

Como era de esperar, Deportes Limache presentó un reclamo ante el Tribunal de Disciplina, organismo que finalmente le dio la razón al club y resolvió absolver al futbolista de la expulsión, manteniéndole únicamente la primera tarjeta amarilla.

Con esta decisión, Gonzalo Sosa quedó habilitado para disputar el próximo compromiso del conjunto “cervecero” por la Liga de Primera, donde deberá visitar a Deportes La Serena por la fecha 13 del campeonato.