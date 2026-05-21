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Llovizna, calles cerradas y más de 2 mil uniformados: Presidente Kast encabeza por primera vez ceremonia del 21 de mayo en Valparaíso

El Mandatario liderará el acto central de las Glorias Navales junto a más de 2.000 efectivos.

Nelson Quiroz

Gonzalo Pérez

Llovizna, calles cerradas y más de 2 mil uniformados: Presidente Kast encabeza por primera vez ceremonia del 21 de mayo en Valparaíso

Llovizna, calles cerradas y más de 2 mil uniformados: Presidente Kast encabeza por primera vez ceremonia del 21 de mayo en Valparaíso

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Con una fría mañana, cielos encapotados y lloviznas, la ciudad de Valparaíso comenzó este jueves las actividades oficiales por el Combate Naval de Iquique y las Glorias Navales, en una jornada marcada por amplios cortes de tránsito y un reforzado despliegue militar en la Plaza Sotomayor.

A diferencia de los últimos años, la ceremonia de este 21 de mayo contará con una mayor participación de efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Según detallaron desde la organización, serán 2.081 hombres y mujeres quienes participarán del desfile cívico-militar, cifra superior a las ediciones anteriores.

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El acto estará encabezado por primera vez por el Presidente José Antonio Kast, quien llegará cerca del mediodía a la Plaza Sotomayor para encabezar la ceremonia principal.

Durante la mañana comenzaron a arribar las distintas delegaciones militares y policiales, que se instalaron en las calles aledañas al tradicional escenario porteño. La programación contempla una misa de campaña antes del mediodía y, posteriormente, el inicio oficial de la ceremonia con los tradicionales 21 cañonazos y el toque de campanas que recuerda el hundimiento de la Esmeralda.

Entre las novedades de este año destaca el regreso de las bandas instrumentales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, incluyendo delegaciones de la Escuela Naval, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Academia Politécnica Naval.

El despliegue también implicó importantes restricciones de tránsito en el casco histórico de Valparaíso. Sectores como Plaza Sotomayor, calles Prat, Cochrane y parte de Errázuriz permanecen cerrados al tránsito vehicular y peatonal, medida que se extendería hasta cerca de las 16:00 horas.

Las autoridades esperan una alta convocatoria de público durante la jornada, transformando nuevamente el tradicional desfile del 21 de mayo en uno de los principales panoramas familiares del feriado en la región.

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