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Preocupación por estado de salud de Kathy Orellana: hospitalizada y bajo observación médica

La figura televisiva atraviesa un complejo momento y llevaría tiempo bajo cuidados.

Felipe Romo

Preocupación por estado de salud de Kathy Orellana: hospitalizada y bajo observación médica

Kathy Orellana es recordada por su participación en el programa juvenil Rojo Fama Contrafama en el año 2003, donde se convirtió en una de sus participantes más icónicas. Posteriormente incursionó en el mundo del modelaje e incluso en plataformas como Arsmate.

En la actualidad la cantante de 42 años atraviesa un complicado estado de salud, que la habría llevado de urgencias hacia un centro de atención para luego quedar hospitalizada.

Según informó FMDos, la artista llevaría 10 días bajo cuidados médicos estrictos producto de una peritonitis. Esto involucra una inflamación de la membrana que recubre el interior del abdomen y los órganos.

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El citado medio indica que esta condición la tuvo “al borde de la muerte”, por lo que el personal médico mantiene un monitoreo constante del estado de salud de Orellana.

La preocupación por su estado surgió luego de su misteriosa desaparición de redes sociales, siendo el pasado 24 de abril la última fecha donde compartió una actualización en sus cuentas.

De momento no se ha publicado un parte médico oficial sobre el estado actual de la cantante, por lo que sus seguidores se encuentran a la espera de nueva información.

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