El positivo impacto de las áreas comunes en los segmentos medios

En los últimos años los segmentos de viviendas de sectores medios y económicos han presentado importantes cambios no sólo en la calidad del producto habitable, sino también en diseño de áreas comunes. Este paradigma de la industria inmobiliaria ha ido de la mano con el cambio de mentalidad de los consumidores, que ahora son mucho más exigentes y están dispuestos a pagar un poco más por una casa que en términos de calidad constructiva y confort es muy superior a lo que el mercado ofrecía hasta hace una década como estándar.

Aunque Santiago concentra un porcentaje importante de la oferta inmobiliaria de segmentos medios y económicos, muchas regiones han liderado este proceso de cambio que se ha evidenciado principalmente con la incorporación de nuevos conceptos en los espacios o áreas comunes que vienen a responder a las exigencias del nuevo comprador. Proyectos en la VI y V regiones han apostado no solo por la innovación en sistemas técnicos, materiales y arquitectura, sino también por una mejora sustancial de los espacios comunitarios que se han transformado en variables diferenciadoras y valorables entre distintos condominios, dándole un mayor atractivo al producto final de venta.

Según René Pavez, gerente general de Inmobiliaria Monte San Lorenzo, hasta hace muy poco la tendencia común en los proyectos inmobiliarios de segmentos medios subsidiados era implementar zonas de recreación y áreas de juegos para los niños. Sin embargo, ahora la novedad está en comenzar a integrar una serie de prestaciones con el propósito de hacer más cómodo y funcional el uso de los espacios comunes. “Junto con las importantes mejoras en el interior de los departamentos, que hoy cuentan con espacios cada vez más amplios y funcionales, las áreas comunes de los condominios y edificios también se están transformando en una extensión natural del hogar, donde se desarrollan actividades como reuniones familiares, encuentros con amigos, recreación y ejercicio, estudio, relajo y esparcimiento, entre otras”, explicó el ejecutivo.

Mejoras en el equipamiento

Algunos ejemplos de innovación en los espacios comunes son proyectos como Jardines de San Felipe o Parque Pehuén en Rancagua, que han considerado prestaciones no frecuentes en departamentos de segmentos más económicos y que marcan una tendencia que paulatinamente comienza a cambiar el rostro de los espacios comunes como áreas de encuentro comunitario. “En nuestro caso, una de las grandes apuestas en términos de servicios ha sido la implementación de áreas verdes sustentables, iluminación fotovoltaica, zonas de encuentro, sombreaderos vegetales y artificiales, quinchos y piscina, entre otros. Estos son avances muy importantes que vienen a complementar positivamente otros tributos como la ubicación, las vías de acceso, la calidad constructiva, las instalaciones y cercanía con servicios”, acotó Pavez.

El Dr. Jorge Larenas, Director del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, destacó que “ya hay proyectos de segmentos económicos y de sectores medios emergentes donde es posible observar propuestas arquitectónicas y urbanísticas que van incrementando la calidad y diversidad de equipamientos y servicios como parte de las áreas comunes (gimnasios, salas de cowork, lavanderías, espacios accesibles, espacios para mascotas, etc.) y también del equipamiento barrial (placas comerciales y/o stripcenters). Es decir, en este segmento de la industria se comienzan a observar algunos proyectos que dialogan de mejor manera con los entornos en donde se emplazan, pero desde mi perspectiva, ello todavía no se traduce en una regla general”.

Respecto de la valoración que las personas atribuyen a los nuevos conceptos de áreas verdes comunes y equipamiento, el académico señaló que “hay ciertas tendencias que comienzan a percibirse, como son los ambientes de cowork, espacios para mascotas o bicicleteros, que tienen que ver con cambios en el mundo del trabajo y en los modos de habitar de las personas. No obstante, esto también depende del perfil de los habitantes, porque estas nuevas demandas se asocian especialmente a profesionales jóvenes solos o en pareja y sin hijos, en tanto que los hogares ya consolidados y con hijos van a seguir valorando las zonas de juegos, salas de eventos y estacionamientos”.