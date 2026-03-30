Kathy Orellana reaparece con nueva imagen en bikini y divide opiniones en redes sociales

Este fin de semana, Kathy Orellana generó impacto en redes sociales al publicar una serie de fotografías y videos en los que evidenció un notorio cambio físico.

A través de un video, la ex Rojo se mostró en bikini exhibiendo su renovada figura mientras disfrutaba con un grupo de amigos a bordo de un crucero.

“Todos mis procesos han sido re locos. Estas imágenes me recuerdan lo que puede hacer un buen amigo en tu vida.Te amo, amigo de mi alma, Rodrigo Díaz", comentó la cantante en la publicación.

“Hoy estoy en una temporada intensa de aprendizaje y de valor. Dios hoy es mi papá, el que realmente me da contención y paz”, señaló.

Para finalizar, Katherine Orellana indicó que mantendrá un perfil más reservado en esta nueva etapa de su vida.

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Las reacciones a la publicación de Katherine Orellana

La publicación en cuestión generó un debate en los comentarios del video.

“Era adelgazar, no desnutrirse”, escribió un usuario, y la propia Katherine Orellana se encargó de responder.

“Aunque no lo creas era una gorda desnutrida y ahora no”, comentó la ex Rojo.

Otros usuarios aplaudieron a la cantante y la felicitaron por esta nueva etapa de su vida.