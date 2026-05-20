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“No sé si se la van a poder”: Zlatan Ibrahimovic desafió a un particular duelo a dos reconocidos rostros de la televisión chilena

El exfutbolista retó a Pangal Andrade y Pedro Astorga a una serie de desafíos que se llevarán a cabo en Varsovia, Polonia.

Nicolás Lara Córdova

“No sé si se la van a poder”: Zlatan Ibrahimovic desafió a un particular duelo a dos reconocidos rostros de la televisión chilena

“No sé si se la van a poder”: Zlatan Ibrahimovic desafió a un particular duelo a dos reconocidos rostros de la televisión chilena / Nicolò Campo

La exestrella del AC Milán y de la selección de Suecia, Zlatan Ibrahimovic, retó a un particular duelo de fútbol a dos reconocidas figuras de la televisión chilena.

Pangal Andrade dio a conocer a través de sus redes sociales la invitación que recibió del exfutbolista y que tendrá que ir junto con su primo, Pedro Astorga, al duelo que se realizará en Varsovia, Polonia.

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“Pangal y Pedro, los estoy esparando. No sé si se la van a poder. Los espero el viernes”, comentó Zlatan en un video publicado por Andrade en su Instagram.

El evento en cuestión contará con la participación de más creadores de contenidos de todo el mundo, quienes deberán superar diversos retos creados por Zlatan Ibrahimovic.

Por ahora,no se conocen mayores detalles sobre las actividades que realizarán en Polonia, aunque tanto Pangal como Pedro Astorga han adelantado que irán compartiendo parte de la experiencia en sus redes sociales.

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