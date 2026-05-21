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Tragedia en Renca: adulta mayor muere luego de que un camión desprendiera su carga en plena autopista

El desprendimiento golpeó a una familia en ruta, cobrando la vida de una adulta mayor y dejando a dos menorres con lesiones de diversa consideración.

Mario Vergara

Tragedia en Renca: adulta mayor muere luego de que un camión desprendiera su carga en plena autopista

Una grave tragedia vial se registró en horas de esta tarde en la zona norte de la Región Metropolitana. Un accidente de tránsito con resultado de muerte moviliza a esta hora a los equipos de emergencia en la autopista a la altura de la comuna de Renca, luego de que la carga de un camión de alto tonelaje se soltara en plena marcha, impactando directamente a un vehículo particular que transitaba en sentido contrario.

El siniestro se desencadenó a las 17:20 horas, momento en que un camión que se desplazaba por la autopista con dirección al norte sufrió el desprendimiento de su carga, la cual consistía en pesados fardos de pasto.

Debido a la velocidad y la inercia del movimiento, el cargamento traspasó por completo el eje central de la calzada, ingresando a las pistas de la dirección opuesta.

Impacto fatal y menores lesionados

La carga fuera de control golpeó de lleno a un automóvil menor que en ese instante se desplazaba hacia el sur. Producto de la violencia del impacto, se confirmó el fallecimiento en el lugar de una mujer adulta mayor, quien viajaba como ocupante del vehículo afectado.

El balance preliminar de la emergencia entregado por los equipos de rescate detalla el estado del resto de los pasajeros del automóvil:

  • Menores de edad: Dos niños (Niños, Niñas y Adolescentes - N.N.A.) resultaron con lesiones de diversa consideración, afortunadamente sin riesgo vital.
  • Adultos: El conductor del móvil y otros dos acompañantes adultos resultaron ilesos y no presentan lesiones físicas de gravedad.

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