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Conaf confirma muerte de excursionista tras caer en grieta del Volcán Osorno

El cuerpo de la víctima fue localizado en una zona de glaciares a casi 2.000 metros de altura, luego de que otros montañistas alertaran sobre su caída.

Mario Vergara

Conaf confirma muerte de excursionista tras caer en grieta del Volcán Osorno

Conaf confirma muerte de excursionista tras caer en grieta del Volcán Osorno / Miguel Angel Bustos

Un trágico accidente de alta montaña sacude a la Región de Los Lagos. La Corporación Nacional Forestal (Conaf) confirmó este jueves el hallazgo del cuerpo sin vida de un excursionista que permanecía extraviado en las inmediaciones del Volcán Osorno.

El fatal desenlace se constató en una zona de alta complejidad geográfica conocida como el sector de glaciares (Serac), situada a una altitud aproximada de 1.930 metros.

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Debido a las características propias del terreno, el lugar presenta condiciones de difícil acceso y una alta peligrosidad, lo que ha condicionado las extremas maniobras de extracción terrestres desplegadas de forma inmediata por las brigadas especializadas de Conaf.

De acuerdo con las precisiones entregadas por Carabineros, la alerta de emergencia y el posterior operativo de búsqueda se gatillaron gracias al aviso oportuno de terceros.

Un grupo de montañistas que recorría la misma ruta divisó a la distancia el momento exacto en que la víctima perdió el equilibrio y cayó al interior de una de las profundas grietas que caracterizan a ese sector del macizo.

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