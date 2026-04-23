Se encontraban ocultos en el desierto: incautan casi dos toneladas de marihuana en Antofagasta

Un masivo cargamento de droga fue decomisado en la Región de Antofagasta, luego de que Carabineros detectara un acopio de marihuana escondido en pleno desierto. El procedimiento permitió retirar de circulación más de 1.800 kilos de cannabis, los que se encontraban ocultos en una quebrada, lejos de rutas principales.

El hallazgo se originó tras controles vehiculares realizados por personal del Retén Alemania, en la comuna de Taltal, lo que derivó en diligencias del OS7. Con apoyo aéreo y un amplio despliegue, los efectivos lograron ubicar el lugar donde estaba el cargamento, a varios kilómetros hacia el interior, en una zona utilizada para ocultar droga vinculada a redes del crimen organizado.

El fiscal regional, Juan Castro Bekios, explicó el procedimiento afirmando que “esto implica que la región de Antofagasta al día de hoy, ha incautado un total de 24 toneladas de droga”. Agregando que el operativo “supera con creces, lo incautado en la misma fecha que el año anterior, y ya más de la mitad de lo que se incautó durante todo el año 2025”.