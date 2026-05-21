Cantando a las Spice Girls: banda publica video de Mara Sedini en show en vivo a horas de su salida de La Moneda
La exministra aparece en redes sociales interpretando “Wannabe” frente al público.
A horas de dejar el Ministerio Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini volvió a instalarse en redes sociales, aunque esta vez lejos de la política y mucho más cerca de su faceta artística.
La exministra apareció en un video publicado por la agrupación chilena Banda Play, donde se le ve cantando y bailando el clásico Wannabe de las Spice Girls en medio de un show en vivo.
El registro, que no detalla la fecha de su captura, pero que fue publicado el pasado miércoles 202 de mayo, rápidamente comenzó a viralizarse en TikTok, superando las 215 mil reproducciones en menos de un día.
Revisa también
El clip fue compartido por la cuenta oficial de la banda, acompañada del mensaje: “Banda Play en vivo!!”, junto a hashtags relacionados con Sedini y eventos musicales. La agrupación ya había generado notoriedad anteriormente tras dedicarle una canción personalizada a la exautoridad.
La publicación apareció apenas horas después de que Sedini abandonara silenciosamente el Palacio de La Moneda tras el primer cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast, realizado a solo 69 días del inicio de su administración.
La salida de la exvocera se produjo en medio de cuestionamientos a la estrategia comunicacional del Ejecutivo y de semanas marcadas por polémicas políticas. Sin embargo, el Mandatario destacó públicamente su lealtad y el rol que cumplió durante la instalación del gobierno.
Antes de su llegada a La Moneda, Sedini había desarrollado una extensa trayectoria ligada al mundo artístico y musical. Fue corista de Myriam Hernández, lanzó sencillos como “Ser” y “Todo lo vivido”, y participó en teatro y televisión.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.