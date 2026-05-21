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Cantando a las Spice Girls: banda publica video de Mara Sedini en show en vivo a horas de su salida de La Moneda

La exministra aparece en redes sociales interpretando “Wannabe” frente al público.

Nelson Quiroz

Agencia Uno - Captura

Agencia Uno - Captura

A horas de dejar el Ministerio Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini volvió a instalarse en redes sociales, aunque esta vez lejos de la política y mucho más cerca de su faceta artística.

La exministra apareció en un video publicado por la agrupación chilena Banda Play, donde se le ve cantando y bailando el clásico Wannabe de las Spice Girls en medio de un show en vivo.

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Agencia Uno / Cristobal Ramirez

El registro, que no detalla la fecha de su captura, pero que fue publicado el pasado miércoles 202 de mayo, rápidamente comenzó a viralizarse en TikTok, superando las 215 mil reproducciones en menos de un día.

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El clip fue compartido por la cuenta oficial de la banda, acompañada del mensaje: “Banda Play en vivo!!”, junto a hashtags relacionados con Sedini y eventos musicales. La agrupación ya había generado notoriedad anteriormente tras dedicarle una canción personalizada a la exautoridad.

La publicación apareció apenas horas después de que Sedini abandonara silenciosamente el Palacio de La Moneda tras el primer cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast, realizado a solo 69 días del inicio de su administración.

La salida de la exvocera se produjo en medio de cuestionamientos a la estrategia comunicacional del Ejecutivo y de semanas marcadas por polémicas políticas. Sin embargo, el Mandatario destacó públicamente su lealtad y el rol que cumplió durante la instalación del gobierno.

Antes de su llegada a La Moneda, Sedini había desarrollado una extensa trayectoria ligada al mundo artístico y musical. Fue corista de Myriam Hernández, lanzó sencillos como “Ser” y “Todo lo vivido”, y participó en teatro y televisión.

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