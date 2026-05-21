Tras polémica internacional: liberan a los chilenos detenidos tras interceptación de flotilla rumbo a Gaza

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los 428 activistas detenidos tras la interceptación de la flotilla humanitaria Global Sumud por parte de Israel ya fueron liberados y trasladados en vuelos rumbo a Estambul, entre ellos los cuatro ciudadanos chilenos que participaban de la misión con destino a Gaza.

La liberación se concretó tres días después de que las embarcaciones fueran capturadas en aguas internacionales por fuerzas israelíes, en un operativo que generó críticas desde distintos países y organizaciones internacionales.

Entre los pasajeros chilenos confirmados se encuentran Claudio Caiozzi, Carolina Eltit, Víctor Chanfreau e Ignacio Ladrón de Guevara, quienes fueron deportados junto al resto de los activistas.

La situación tomó aún mayor repercusión luego de que el ministro de Seguridad de Israel difundiera un video donde se observaba a integrantes de la flotilla arrodillados y obligados a escuchar el himno israelí. Las imágenes fueron condenadas por autoridades internacionales, incluida la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el Consulado chileno en Tel Aviv tomó contacto con los cuatro compatriotas.

“El Consulado de Chile en Tel Aviv tomó contacto con los cuatro ciudadanos chilenos que participaron en la flotilla Sumud Gaza, quienes fueron deportados en vuelos con destino a Estambul”, señaló Cancillería mediante un comunicado.

El gobierno de Turquía dispuso tres vuelos para trasladar a los activistas hasta Estambul: dos destinados a hombres y uno para mujeres. A su llegada a territorio turco, los chilenos serán recibidos por la cónsul de Chile en Ankara, quien les entregará asistencia y apoyo consular.

Por ahora, aún no existe información oficial sobre el estado de salud de los activistas, mientras continúan las gestiones para coordinar el pronto retorno de los cuatro chilenos al país.