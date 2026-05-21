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Golpeó, amarró y robó a adulta mayor: detienen a adolescente acusado de brutal ataque a mujer de 63 años en Peñalolén

Momentos de extrema tensión se vivieron en la comuna de Peñalolén luego de que un adolescente de 17 años ingresara a la vivienda de una adulta mayor, la golpeara y la dejara amarrada para concretar un robo.

El hecho ocurrió en el pasaje Noir, donde, según información policial, el sujeto saltó el cierre perimetral del domicilio y se encontró de frente con la víctima, una mujer de 63 años.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el individuo la agredió con golpes de puño antes de maniatarla y sustraer diversas especies desde el interior de la vivienda.

Tras cometer el delito, el adolescente escapó del lugar con las pertenencias robadas. Sin embargo, vecinos del sector advirtieron la situación y comenzaron a seguirlo, entregando información clave para su localización.

Gracias a este seguimiento y a la rápida acción policial, Carabineros logró detener al sospechoso en la intersección de Avenida Los Presidentes con Tobalaba.

El mayor Nicolás Sepúlveda, de la 43ª Comisaría de Carabineros, explicó que el sujeto fue capturado portando las especies sustraídas desde el domicilio.

“Carabineros, a través de una rápida acción, logra la detención de esta persona, quien portaba todas las especies producto del delito”, señaló el oficial.

La víctima fue auxiliada por personal policial y posteriormente trasladada hasta un centro asistencial para constatar lesiones y recibir atención médica.

En tanto, el adolescente quedó a disposición de la justicia y será formalizado durante las próximas horas. Las especies robadas fueron recuperadas y devueltas a la afectada.