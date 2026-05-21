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“Así nos podemos defender de hue... como tú”: el feroz descargo de Fran García-Huidobro contra Américo

La conductora de “Plan Perfecto” criticó al cantante tras una revelación realizada en dicho programa.

Nicolás Lara Córdova

“Así nos podemos defender de hue... como tú”: el feroz descargo de Fran García-Huidobro contra Américo

En el capítulo más reciente del programa Plan Perfecto de Chilevisión, Francisca García-Huidobro criticó duramente a Américo quien fue formalizado por el delito de lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar.

En dicho programa se reveló que el cantante interpondría una acción legal contra su expareja, Yamila Reyna, luego de que se diera a conocer que Américo constatara lesiones.

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Esta situación hizo enojar a Fran García-Huidobro, quien criticó la decisión del cantante.

“Jamás voy a ser abogado de Américo.En esta posición no voy a ser objetiva, voy a ser todo lo subjetiva que se me antoje. Para mí, Américo no tiene derecho de ir a constatar nada”, comenzó.

“Es mi opinión. Si el señor Américo tiene algún problema conmigo, sabe dónde encontrarme.Yo no tengo pelo, así que conmigo es más difícil”, agregó García-Huidobro.

“Sigue siendo la fuerza de un hombre que es muy superior a la de una mujer. Si fue a constatar lesiones o verse una peritonitis mal diagnosticada, ¿por qué no hizo la denuncia?”, cuestionó la conductora del espacio.

“¿La denuncia vale hoy día? Esa vez yo también fui y tenía un arañazo en el cuello, que es probablemente lo que tengas, porque así nos podemos defender las mujeres de hueones como tú. Con las uñas, los dientes”, cerró.

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