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VIDEO. “La bola negra” arrasa en Festival de Cannes 2026: película de Los Javis recibe histórica ovación de 20 minutos

La nueva apuesta de Javier Calvo y Javier Ambrossi logró una de las reacciones más impactantes tras su estreno.

Javiera Rivera

“La bola negra” arrasa en Festival de Cannes 2026: película de Los Javis recibe histórica ovación de 20 minutos

Este jueves, la película española La Bola Negra se convirtió en una de las grandes protagonistas del Festival de Cannes 2026 tras recibir una ovación de cerca de 20 minutos tras su estreno.

La cinta dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi —conocidos como “Los Javis”— logró uno de los aplausos más largos en la historia del certamen, consolidándose además como una de las producciones más comentadas.

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Inspirada en una obra inconclusa de Federico García Lorca, la película combina drama, memoria histórica, música y teatro para narrar una historia que conecta distintas épocas a través de tres personajes homosexuales.

Durante la presentación, los directores agradecieron emocionados la reacción del público. Junto a ellos también estuvo parte del elenco, integrado por Penélope Cruz, Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau y Lola Dueñas.

Incluso, medios internacionales señalaron que Penélope Cruz se mostró visiblemente emocionada durante la ovación del rodaje se realizó en Granada, ciudad profundamente ligada al universo de Lorca.

Tras su estreno, medios como The Hollywood Reporter y The New York Times destacaron la fuerza estética de la propuesta y su capacidad para unir sensibilidad contemporánea con elementos clásicos del cine y el teatro.

Mira el trailer:

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