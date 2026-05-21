Chile confirma su nómina para un nuevo desafío mundial

Las Diablas, la selección chilena femenina de hockey césped, dio a conocer su convocatoria de 20 jugadoras para disputar la FIH Nations Cup 2026, torneo internacional que se desarrollará entre el 15 y el 21 de junio en Nueva Zelanda.

El certamen entregará al campeón un cupo a la ProLeague, el circuito de selecciones más importante de la disciplina, en el cual Chile nunca ha participado.

Las Diablas, integrantes del Grupo B y undécimas del ranking mundial, debutarán el domingo 14 de junio a las 23:45 horas de Chile frente a Francia.

El martes 16, a las 02:00 horas, se enfrentarán contra la selección local, mientras que el cierre de la primera etapa está fijado para el miércoles 17, a las 23:45 horas, ante Corea del Sur.

Cabe recordar que el equipo nacional, conducido por el entrenador Cristóbal Rodríguez, viene de clasificar al Mundial de Países Bajos y Bélgica tras haberse consagrado campeón del Clasificatorio y buscará llegar de la mejor manera a la cita planetaria, que se jugará entre el 15 y 30 de agosto.

“La Nations Cup es un campeonato muy importante para nosotras y veo muy bien al equipo después de la clasificación al Mundial. Ahora hemos estado sin las ‘europeas’, pero pronto se van a sumar. Estamos mentalizadas para todos los torneos que se vienen, es un calendario desafiante y estamos full enfocadas”, expresó la capitana Manuela Urroz tras conocer la convocatoria.

La nómina de Las Diablas para la FIH Nations Cup 2026