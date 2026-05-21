Chile confirma su nómina para un nuevo desafío mundial
La selección chilena femenina de hockey césped oficializó su convocatoria de 20 jugadoras para disputar la Nations Cup en Nueva Zelanda, torneo previo al Mundial de Bélgica y Países Bajos.
Las Diablas, la selección chilena femenina de hockey césped, dio a conocer su convocatoria de 20 jugadoras para disputar la FIH Nations Cup 2026, torneo internacional que se desarrollará entre el 15 y el 21 de junio en Nueva Zelanda.
El certamen entregará al campeón un cupo a la ProLeague, el circuito de selecciones más importante de la disciplina, en el cual Chile nunca ha participado.
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Las Diablas, integrantes del Grupo B y undécimas del ranking mundial, debutarán el domingo 14 de junio a las 23:45 horas de Chile frente a Francia.
El martes 16, a las 02:00 horas, se enfrentarán contra la selección local, mientras que el cierre de la primera etapa está fijado para el miércoles 17, a las 23:45 horas, ante Corea del Sur.
Cabe recordar que el equipo nacional, conducido por el entrenador Cristóbal Rodríguez, viene de clasificar al Mundial de Países Bajos y Bélgica tras haberse consagrado campeón del Clasificatorio y buscará llegar de la mejor manera a la cita planetaria, que se jugará entre el 15 y 30 de agosto.
“La Nations Cup es un campeonato muy importante para nosotras y veo muy bien al equipo después de la clasificación al Mundial. Ahora hemos estado sin las ‘europeas’, pero pronto se van a sumar. Estamos mentalizadas para todos los torneos que se vienen, es un calendario desafiante y estamos full enfocadas”, expresó la capitana Manuela Urroz tras conocer la convocatoria.
La nómina de Las Diablas para la FIH Nations Cup 2026
- Doménica Ananías (Real Sociedad - ESP)
- Fernanda Arrieta (Rot Weiss Köln - ALE)
- Simone Avelli (Prince of Wales Country Club)
- Florencia Barrios (Prince of Wales Country Club)
- Sofía Filipek (COGS)
- Fernanda Flores (Universidad Católica)
- Antonia Irazoqui (Prince of Wales Country Club)
- Francisca Irazoqui (Prince of Wales Country Club)
- María Jesús Maldonado (Prince of Wales Country Club)
- Antonia Morales (Prince of Wales Country Club)
- Constanza Muñoz (Old Gabs)
- Constanza Palma (Universidad Católica)
- Denise Rojas (Universidad Católica)
- Antonia Sáez (Prince of Wales Country Club)
- Josefa Salas (Alumni)
- Natalia Salvador (Real Sociedad de Tenis Santander - ESP)
- Agustina Solano (Real Sociedad de Tenis Santander - ESP)
- Manuela Urroz (Old Reds)
- Paula Valdivia (Club Raffelberg - ALE)
- Fernanda Villagrán (Club Manquehue)
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