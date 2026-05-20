“El Peine de Oro”: documental revive la historia de Roberto Falabella, figura clave de la música chilena
Apodado por muchos como el “Mozart chileno”, el autor compuso más de 60 obras pese a sufrir parálisis cerebral.
Aunque no podía moverse ni hablar con normalidad, Roberto Falabella logró convertirse en uno de los compositores más originales y admirados de la música chilena.
Ahora, su historia vuelve a cobrar vida a través de “El Peine de Oro”, un documental que busca devolver su legado al lugar que merece en la memoria cultural del país.
Roberto Falabella
Roberto Falabella (1926-1958) nació con la enfermedad de Little, una forma de parálisis cerebral que afectó su movilidad y su habla.
Sin embargo, lejos de limitar su creatividad, esta condición lo llevó a desarrollar una singular forma de trabajo: dictaba sus composiciones a asistentes que luego las transcribían.
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Gracias a ese proceso, y en menos de una década, el músico creó más de 60 obras, consolidándose como una figura clave de la música docta chilena del siglo XX.
“No es solo un homenaje”
El documental, dirigido por Rafael Dellepiane y Andrés Bralic, tuvo su avant première en el Teatro Corpartes. Y, a partir de ahora, iniciará un recorrido por distintas salas y espacios culturales.
“Este estreno no es solo un homenaje, sino que un acto de restitución cultural. Roberto Falabella pertenece a la historia de Chile, y su obra nos recuerda que la creación puede ser una forma de trascendencia”, destacó Francisca Cortés Solari, presidenta ejecutiva de FCS.
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