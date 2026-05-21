Conmebol reprograma la “final” de un equipo chileno en Copa Sudamericana: nuevo horario confirmado

La Conmebol anunció la reprogramación del crucial duelo entre Olimpia y Audax Italiano, correspondiente a la última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026, donde se definirá la clasificación de ambos equipos a la siguiente fase del torneo.

El partido entre el “Decano” y los “Itálicos”, fijado inicialmente para el próximo miércoles 27 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio Defensores del Chaco, finalmente se disputará en un horario más temprano del previsto.

Según informó la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol, el encuentro fue adelantado dos horas y media, por lo que comenzará a las 18:00 horas de Chile del mismo miércoles 27 en Asunción.

La decisión del organismo responde a la necesidad de unificar los horarios de definición. De este modo, el otro duelo del grupo entre Vasco da Gama y el ya eliminado Barracas Central se disputará en simultáneo en el estadio São Januário de Río de Janeiro.

Cabe recordar que Audax Italiano se ubica en el tercer lugar del Grupo G con 7 puntos, la misma cantidad que posee Vasco, aunque con peor diferencia de goles. En tanto, Olimpia lidera la zona con 10 unidades.

Con este escenario, el equipo de Walter Lemma está obligado a vencer al elenco paraguayo para avanzar a la siguiente ronda o, en su defecto, empatar y esperar una derrota de Vasco ante Barracas para aspirar a la segunda posición.