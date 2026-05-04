;

Joven director chileno hace historia: será jurado del prestigioso Festival de Cannes 2026

El creativo nacional se suma a la élite del certamen tras triunfar en 2025. Con solo 30 años, consolida el gran momento del cine nacional.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES / Laurent KOFFEL

El cine chileno suma un nuevo hito internacional. El director Diego Céspedes fue confirmado como integrante del jurado de la competencia oficial del Festival de Cannes 2026, convirtiéndose en uno de los pocos representantes nacionales en alcanzar este rol en la historia del certamen.

La cita se desarrollará entre el 12 y el 23 de mayo en Francia y estará presidida por el cineasta surcoreano Park Chan-wook.

Revisa también

ADN

La designación de Céspedes responde a su ascendente trayectoria en la escena internacional. Su ópera prima, La misteriosa mirada del flamenco, estrenada en Cannes 2025, obtuvo el máximo reconocimiento en la sección Un Certain Regard, consolidándolo como una de las voces emergentes más relevantes del cine iberoamericano.

ADN

La película destacó por su tratamiento de temáticas como la diversidad sexual, la discriminación y el impacto del VIH/SIDA en el norte de Chile durante los años 80.

Con apenas 30 años, el director valoró el nombramiento como un reconocimiento colectivo. “No es solo un reconocimiento a mi trabajo, sino también a una forma de hacer cine, un cine latinoamericano distinto, sensible, atravesado por las singularidades bellas de lo humano", señaló.

Céspedes también admitió sorpresa por la invitación, especialmente por su edad, aunque destacó su vínculo con el festival: “Cannes ha sido mi casa y también mi escuela”.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad