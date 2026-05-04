Joven director chileno hace historia: será jurado del prestigioso Festival de Cannes 2026

El cine chileno suma un nuevo hito internacional. El director Diego Céspedes fue confirmado como integrante del jurado de la competencia oficial del Festival de Cannes 2026, convirtiéndose en uno de los pocos representantes nacionales en alcanzar este rol en la historia del certamen.

La cita se desarrollará entre el 12 y el 23 de mayo en Francia y estará presidida por el cineasta surcoreano Park Chan-wook.

La designación de Céspedes responde a su ascendente trayectoria en la escena internacional. Su ópera prima, La misteriosa mirada del flamenco, estrenada en Cannes 2025, obtuvo el máximo reconocimiento en la sección Un Certain Regard, consolidándolo como una de las voces emergentes más relevantes del cine iberoamericano.

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La película destacó por su tratamiento de temáticas como la diversidad sexual, la discriminación y el impacto del VIH/SIDA en el norte de Chile durante los años 80.

Con apenas 30 años, el director valoró el nombramiento como un reconocimiento colectivo. “No es solo un reconocimiento a mi trabajo, sino también a una forma de hacer cine, un cine latinoamericano distinto, sensible, atravesado por las singularidades bellas de lo humano", señaló.

Céspedes también admitió sorpresa por la invitación, especialmente por su edad, aunque destacó su vínculo con el festival: “Cannes ha sido mi casa y también mi escuela”.