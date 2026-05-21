Gobierno chileno concreta envío de ayuda a Bolivia en medio de compleja situación de desabastecimiento

El Gobierno de Chile concretó este jueves el envío de ayuda humanitaria a Bolivia en medio de la compleja situación de desabastecimiento que afecta al país vecino.

La asistencia fue coordinada entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa Nacional y la Fuerza Aérea de Chile.

La operación se materializó con el arribo de un avión Hércules de la FACh a la ciudad de La Paz, transportando 12 pallets con un total de 480 cajas de alimentos destinadas a las familias más afectadas por la crisis.

Según detallaron las autoridades, cada kit corresponde a raciones suficientes para alimentar a cuatro personas durante cuatro días.

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, destacó el carácter solidario de la medida y aseguró que Chile mantendrá su disposición de colaborar con otros países de la región frente a emergencias humanitarias.

“Chile siempre estará dispuesto a ayudar cuando algún país hermano necesite de nuestro apoyo. La cooperación fortalece nuestras relaciones y esta acción concreta es un reflejo de ello”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores.

La ayuda llega luego de que, el pasado 15 de mayo, Chile suscribiera junto a otros países latinoamericanos un comunicado expresando preocupación por la situación humanitaria que atraviesa Bolivia. En ese documento, el Ejecutivo chileno reiteró su respaldo al diálogo como vía para enfrentar las diferencias internas y preservar la estabilidad institucional y la paz social.

El envío humanitario se produce en un contexto de dificultades de abastecimiento y tensión social en Bolivia, escenario que ha generado inquietud en distintos gobiernos de la región y motivado llamados internacionales para garantizar asistencia a la población civil.